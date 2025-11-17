Mazón sigue sin explicar sus 37 minutos 'desaparecido' en la tragedia de la DANA

En esos 34 minutos ha pasado de “hacer llamadas, consultando la web del servicio de emergencias” a tener el móvil "en la mochila".

Dice que no tuvo conocimiento de muertes hasta bien entrada la madrugada cuando él mismo las anunció a las 00:35.

A pesar de las explicaciones de Carlos Mazón sigue habiendo muchas dudas que todavía no ha despejado del todo. La más importante, ese agujero negro de 37 minutos a las 19:00 de la tarde, que desgrana para Noticias Cuatro Sergio García García.

Sí, porque durante ese tiempo Mazón estuvo especialmente ausente. Desde las 18:57 hasta las 19.34. En este tiempo Diego, y según su versión, Mazón ya había salido del restaurante y recibió una llamada a las 19:10 de la consejera Salomé Pradas. Hoy le han preguntado por qué no respondió esa llamada y esto es lo que ha dicho: "Yo la de las 19:10 no se si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé".

Dice que lo tenía en la mochila, pero hace menos de un mes en una entrevista en El Español dijo lo contrario, que durante ese tiempo “iba haciendo llamadas, consultando la web del servicio de emergencias”…

O sea, Mazón estaba pendiente... pero no estaba pendiente.

Él mismo cae en una maraña de contradicciones al tratar de explicar ese agujero negro. Unas veces dice que estuvo en todo momento pendiente y otras, como hoy, cuando ha reconocido que se puso a hablar de fútbol con la periodista Villaplana. "Pues quizá unos segundos, ha confesado".

También ha dicho no que no tuvo constancia de personas fallecidas por la DANA hasta bien entrada la madrugada, "tengo que decirle que no había conocimiento de muertos hasta bien entrada la madrugada. cuando él mismo, la noche del 29 de octubre, a las 00:35, con la madrugada recién empezada admitió que había muertos: "Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado, que por respeto a las familias no vamos a dar más detalles".