Carlos Mazón vio, en el móvil de Maribel Vilaplana, el río Magro desbordado y las calles de Utiel inundadas

El cementerio de Catarroja, un año después, recuerda con especial emoción en el ‘Rincón de la Memoria’

Compartir







ValenciaLa periodista Maribel Vilaplana, que almorzó con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el día de la DANA, está citada a declarar en sede judicial este lunes, 3 de noviembre. Informa en el vídeo Juan Carlos Flores.

Según informa Levante-EMV, entre las 17:37 y las 17:40 horas, Mazón habló con la exconsejera Salomé Pradas y vio un video de las inundaciones en la localidad de Utiel, recibido por Vilaplana en su teléfono a través de WhatsApp.

PUEDE INTERESARTE Johnny Depp impulsa al Centro de Instrucción Musical de Massanassa con una donación inesperada

Desde ese momento, señala Francesc Arabí, periodista del mencionado diario, Mazón efectuó o recibió ocho llamadas, según la lista del tráfico de su móvil remitida por Presidencia a las Cortes y a la jueza de la DANA. Mientras tanto, el PP valenciano piensa en el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como posible sustituto de Mazón.

La tardía respuesta de Mazón a Pradas

El primer contacto entre Mazón y Pradas se produjo a las 17:37 horas. El mandatario autonómico le devolvió la llamada después de que más de una hora antes (concretamente a las 16:29) no le había cogido el teléfono. Tampoco lo hizo a las 12:52 horas, tras decretar Emergencias las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo.

La conversación telefónica entre el presidente y la exconsejera duró dos minutos, tiempo en el que la primera informó al presidente del estado de la situación. La responsable de Emergencias estaba al frente del Cecopi y había decretado un primer receso que dejó desconectados a los comparecientes en remoto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Después de ese primer contacto telefónico con Pradas, Maribel Vilaplana le enseñó un video que acababa de recibir a través de WhatsApp con imágenes de las inundaciones en Utiel, a donde se había desplazado la Unidad Militar de Emergencias (UME), según pudo comprobar EMV-Levante.

Ese video había sido emitido por À Punt en el informativo de mediodía y colgado en sus redes sociales. Las imágenes acompañaban unas declaraciones que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, hizo en directo a la televisión pública, por conexión telefónica, y en las que mostraba su impotencia tras el desbordamiento del río Magro.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Pese al visionado del video, el encuentro prosiguió en el restaurante de El Ventorro hasta las 18:30 ó 18:45 horas, según los datos revelados por la propia periodista en su carta abierta. Cabe destacar que en Utiel murieron 6 personas como consecuencias de la crecida del río Magro.