ValenciaEn el día de Todos los Santos de hace un año, los 237 muertos de la DANA no habían sido todavía enterrados y ni si quiera, en muchos casos, encontrados.

Un año después este día se convierte en una fecha especial y emotiva en los cementerios de las localidades afectadas por la devastadora riada.

En el cementerio de Catarroja es un día para el recuerdo con especial emoción en el ‘Rincón de la Memoria’, un "espacio simbólico inaugurado" hoy para el homenaje a los fallecidos del municipio.

La tranquilidad de esta mañana nada tiene que ver en cómo se encontraba el año pasado embadurnado de lodo y sin posibilidad de celebrar entierros.

Juanjo contaba cómo no podía enterrar a su madre y un año después ya puede ver a Salvador e Isabel, sus padres, descansando juntos.