Mazón: los vídeos de Salomé Pradas que le acorralan un poco más

Los nuevos vídeos entregados a la jueza de la DANA acorralan más a Mazón

Maribel Vilaplana tendrá que aportar el ticket del párking mientras la dimisión de Mazón sigue en el foco

Son los nuevos vídeos entregados a la jueza de la DANA. Un vídeo grabado el día de la DANA muestra a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en una conversación con técnicos del 112 en la que se expresa preocupación por la situación de los barrancos y en la que la exresponsable de Emergencias llega a mencionar el barranco del Poyo.

En la grabación se escucha a uno de los trabajadores hacer alusión, no solo a la lluvia, sino a "todo el tema de los barrancos". A esto, Pradas comenta que "eso es lo que nos está preocupando más". Seguidamente, la exconsellera se vuelve hacia otro técnico, que menciona puntos como Aldaia, Quart de Poblet o Buñol y Pradas asiente y dice: "el barranco del Poyo, sí, sí".

En otro fragmento, este de 11 segundos, aparecen sentados en una mesa Pradas y Argüeso. La exconsellera apunta datos y escucha las indicaciones de Jorge Suárez, quien se refiere a la conveniencia de que bomberos foresterales realicen un "seguimiento visual" e "informen".

Un tercer vídeo muestra de nuevo a Pradas, junto a Argüeso, Suárez y también la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. La extitular de Interior pregunta si "con esta alerta, a nivel de emergencias, hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta".

Los vídeos contradicen lo dice por Salomé Pradas ante la juez

La escena grabada por la cámara contradice a lo señalado por la exconsellera ante la juez el pasado 11 de abril. De que no le avisaron en ningún momento que el barranco del Poyo se podría desbordar. También contradice a Mazón, informa Sandra Pons.

Se trata de imágenes grabadas en la mañana del 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que acabó con la vida de 229 personas-- incorporadas a la causa que instruye la magistrada de Catarroja (Valencia). Una de las acusaciones, la ejercida por Acció Cultural del País Valencià, reclamó los 'brutos' "sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido".

En un cambio de estrategia, dice ahora que el president fue informado de la posibilidad del envío del Es-Alert. Mazón siempre dijo que no. Pero el cerco se estrecha.. y poco a poco se va quedando más solo..

Después de los gritos del funeral de estado anunció una comparecencia para la próxima semana, sin decir mucho más. "Habrá una comparecencia en los próximos días".

No será el único en hablar. El lunes declara en el juzgado Maribel Vilaplana. Una comparecencia clave para conocer para saber dónde estaba Mazón mientras la riada hacía sus estragos.