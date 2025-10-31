Maribel Vilaplana tendrá que aportar el ticket del párking mientras la dimisión de Mazón sigue en el foco

La juez quiere saber hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron" entre Mazón y Salomé Pradas

Salomé Pradas sostiene que informó a Mazón de todo lo que ocurría en el Cecopi de la dana, incluido el Es-Alert.

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha pedido a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón ese día, que le entregue el ticket del párking donde dejó su coche después de reconocer Mazón que la acompañó hasta el coche ese día.

La magistrada ha acordado requerir a la testigo que aporte, en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, ese tique del aparcamiento correspondiente al día 29 de octubre de 2024, "así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha".

Según señala la magistrada en su resolución, "hasta qué momento" la periodista "acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron" entre Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, convierte en "útil" la prueba solicitada, consistente en la obtención del tique de entrada y salida del parking.

No obstante, la jueza considera que "ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".

En este sentido, recuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera y el 'president', "y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo".

Asimismo, recuerda que en esa resolución de la Audiencia se señalaba que Mazón "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana" y que tiene atribuidas por ley "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

La petición del abogado se produjo después de que la jueza acordara citar a Vilaplana, el próximo 3 de noviembre, en calidad de testigo, por su comida con Mazón el día de la DANA y tras conocerse recientemente que Mazón acompañó a Vilaplana, tras la comida, a su aparcamiento, ubicado en la Glorieta de València.

Tras estos nuevos datos, la acusación particular había reclamado a la instructora que requiriera el tique, o bien a la propia periodista el próximo 3 de noviembre, o bien a la empresa de aparcamiento --en el caso en que la comunicadora no disponga del mismo o lo haya extraviado-- para determinar la hora de entrada y salida del vehículo de la comunicadora.

Sobre esta solicitud de prueba subsidiaria, relativa al oficio a la mercantil Interparking Hispania, S.A., la jueza ha acordado que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo.

El PSPV también había reclamado a la periodista que entregara de forma voluntaria, a la comisión de investigación de Les Corts, el tique del parking, con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

Y más sobre ese día. Hoy también se ha conocido que la exconsellera de Interior Salomé Pradas sostiene que informó al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de todo lo que acontecía en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica DANA que acabó con la vida de 229 personas--, incluido el mensaje Es-Alert (el sistema de alerta por mensajería de móvil)

Pradas, que se encuentra investigada en esta causa al igual que el que fuera su 'número dos', Emilio Argüeso, aseguró en su declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la causa que aquella tarde habló con varios integrantes del equipo de Presidencia de la Generalitat y con el propio Mazón.

En concreto, relató que estaban en el Cecopi y ella informó a Mazón, aunque en su comparecencia precisó que no se esperó al 'president' para tomar alguna decisión o medida. Añadió que se tardó en enviar el mensaje de alerta a la población Es-Alert --que finalmente se envió a las 20.11 horas-- porque era un sistema en pruebas y allí había "muchas circunstancias concurrentes que había que valorar y no tenían toda la información".

Listado de llamadas

Cabe recordar que la exconsellera hizo entrega, además, a la magistrada del listado de sus comunicaciones el día de la DANA. Dicho documento muestra que la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue a las 17.37 horas, cuando éste llamó y conversaron dos minutos.

Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18.30. A partir de ahí constan dos llamadas --a las 19.10 y a las 19.36 h de Pradas a Mazón, que este no responde. A las 19.43, el 'president' le devuelve la llamada y hablan 48 segundos. Otra de las comunicaciones que documenta el acta notarial entregada se produce a las 20.10, un minuto antes del envío del mensaje.

Hoy Mazón está en Alicante y tal y como informa Nuria Gutiérrez, el president ha mantenido una reunión de trabajo en la que solo han podido estar los medios gráficos un minuto. El motivo del secretismo es que la reunión trataba temas confidenciales relacionados con una producción cinematográfica.

Mientras el Gobierno central sigue exigiendo la dimisión de Mazón y apuntan a Feijóo, al que le exigen que pida la dimisión del president. El PP sigue manteniendo que esta es una decisión personal.