Sonia, Eva, Azucena... las familias que dijeron no al funeral de Estado: "Mejor estar con quienes nos ayudaron"

Un funeral por las víctimas de la DANA a flor de piel:De los insultos a Mazón al consuelo de los Reyes

No solo el funeral de Estado ha recordado a las víctimas de la DANA. Hay más actos de recuerdo a las víctimas organizados por vecinos, como la concentración que ha tenido lugar hoy en Picanya donde han acudido familias enteras a recordar con velas y mensajes de cariño a las víctimas. Andrea Sanchís ha sido testigo de su emoción.

A las seis y media se daban cita los vecinos de Picanya. Guardaban un silencio sepulcral que solo interrumpía el retumbar de las campanas. Entre ellos, está Sonia, que perdió a su padre en la riada y no ha querido asistir al funeral de estado.

Sonia perdió a su padre: "No me sentiría cómoda en el funeral con la representación política", dice. Prefiere quedarse con sus vecinos, "las personas que, al fin y al cabo, compartieron el dolor, la frustración y la agonía del 29 de octubre y con los que nos ayudaron realmente".

Azucena perdió a su padre y a su madre, tampoco ha querido estar en el acto oficial. "No puedo compartir espacio con la clase política porque con nosotros se han portado fatal".

Un discurso que se repite entre los familiares presentes.

Eva perdió a su abuelo, y también dice que prefiere "estar en el lugar donde sufrimos muchas personas. Además, que no quería compartir espacio con personas que no asumen sus responsabilidades".