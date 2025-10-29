Las fotos y los nombres de las DANA que permanecerán en la memoria

Son las instantáneas y los nombres que no vamos a olvidar nunca de la DANA.

Un funeral por las víctimas de la DANA a flor de piel:De los insultos a Mazón al consuelo de los Reyes

Son las instantáneas y los nombres que no vamos a olvidar nunca de la DANA. Los momentos de mayor solidaridad y las víctimas que no volverán. En nuestra retina un año después tenemos esas montañas de coches interminables que colapsaron las calles hace un año, vehículos amontonados y cubiertos de barro destrozados por la riada. Cientos de días acumulados unos encima de otros hasta en las vías del tren que quedaron totalmente colapsadas. Es una pequeña parte de la destrucción que dejó la DANA.

No olvidaremos las imágenes de los vecinos limpiando sin parar lo que quedaba de sus casas, las caras perdidas de los que se quedaron sin nada y que apenados miraban lo único que habían salvado aunque fuesen dos sofás y una pequeña mesa.

No olvidaremos las imágenes de la unión de todos los valencianos y españoles. Esa en la que miles de voluntarios cruzaban un puente que pasó a llamarse el puente de la solidaridad sin que nadie les llamara. Con instrumentos de limpieza, con aparatos para quitar el barro.

Fuimos testigos de la ayuda diaria de gente con palas, cubos, mascarillas, que hacían filas kilométricas cargados de lo más básico para empezar a reconstruir lo imposible. Hasta los más pequeños aportaron su granito de arena como podían.

Fuimos testigos de cientos de barrios irreconocibles llenos de ramas, electrodomésticos y objetos de gran valor sentimental de gente que había perdido algo tan importante como su vida y también sus recuerdos.

Y vimos huellas de barro y frases directas al corazón, vimos incluso la palabra gracias en medio de caos...de una tragedia que ellos, las víctimas nunca olvidarán, pero nosotros, tampoco.