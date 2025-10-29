El gesto de consuelo del Rey a la reina tras escuchar a las víctimas de la DANA

La reina ha hablado durante varios minutos con Toñi García que perdió a su hija y su marido en la DANA, y ha acabado consolado por su marido.

Un funeral por las víctimas de la DANA a flor de piel:De los insultos a Mazón al consuelo de los Reyes

Los reyes han acompañado este miércoles, primer aniversario de la DANA que dejó 237 víctimas mortales, a las familias que rompió aquella tragedia durante el funeral de Estado celebrado en València, un acto marcado por el dolor y la memoria y donde ha habido gritos contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El acto, celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha durado algo menos de una hora y durante el mismo se ha nombrado a todas las personas que fallecieron por aquellas inundaciones (229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), tres familiares de víctimas han intervenido en nombre de todas ellas y el rey ha cerrado el funeral con un discurso en el que ha pedido rigor y serenidad para sacar lecciones de esta dana.

Antes del funeral, Felipe VI y doña Letizia han mantenido en una sala anexa un emotivo encuentro con diez familiares de víctimas, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el resto de los poderes del Estado: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, pero sin Mazón.

El presidente valenciano, cuya presencia en este funeral había sido censurada por asociaciones de víctimas, sí ha estado en el recibimiento inicial a Sánchez y posteriormente a los reyes, en el exterior del Museo de las Ciencias.

Los reyes han abrazado y dado dos besos a estos familiares y han intercambiado emotivas palabras con ellos, que les han trasladado su tristeza, todos ellos con semblantes muy serios, al igual que han hecho Sánchez y el resto de los representantes de los poderes del Estado.

La reina ha hablado durante varios minutos con una de ellas, Toñi García (esposa del fallecido Miguel Carpio y madre de la fallecida Sara, de 24 años), tras lo que ha salido de la sala con el semblante muy apenado. El rey ha tenido que cogerla de la cintura, en un gesto de consuelo.

De hecho, los reyes han saludado, abrazado y reconfortado a numerosos familiares de víctimas que se han acercado a ellos muy emocionados, muchos de ellos llorando, al término del acto de homenaje a los fallecidos por la DANA hace un año.

Al acabar el funeral, tras las palabras del jefe del Estado y la interpretación del adagio del 'Concierto de Aranjuez', se han ido aproximando a los reyes los familiares, la primera de ellas una mujer que ha ofrecido una rosa a la reina Letizia y se ha abrazado a ella llorando.

Tras ella, de entre los más de 600 familiares que han asistido al homenaje, muchos han querido acercarse a los reyes, que les han consolado muy afectados, al igual que lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.