Johnny Depp impulsa al Centro de Instrucción Musical de Massanassa con una donación inesperada

MassanassaUn año después de que la DANA arrasara el Centro de Instrucción Musical (CIM) de Massanassa, dejando sus instalaciones cubiertas de barro y los instrumentos inservibles, la música vuelve a tener esperanza. El actor Johnny Depp ha realizado una donación de 65.000 euros para ayudar a la reconstrucción del local social y a la recuperación de una institución que lo perdió todo: archivos, instrumentos y sede.

El centro, fundado hace más de un siglo, sufrió daños irreparables tras las riadas. Gracias a la ayuda del intérprete de Piratas del Caribe, podrá acondicionar su nueva sede y equiparla de nuevo para retomar los ensayos y las clases. La donación, que llevaba gestándose desde poco después del desastre, se ha hecho efectiva ahora y se destinará íntegramente a la adecuación del nuevo espacio.

Jesús Mateo, presidente del CIM, reconoce que esta ayuda llega cuando más la necesitaban, tras meses de esfuerzo y escasos recursos. Explica que el centro perdió absolutamente todo y que esta aportación supone un impulso decisivo para seguir adelante. La gestión se ha realizado a través de un intermediario, una persona cercana que actuó como enlace entre el actor y la entidad, encargándose de todos los trámites hasta confirmar la ayuda.

Depp conoció la tragedia durante su visita a España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Johnny Depp conoció la tragedia durante su visita a España en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, cuando las riadas golpearon con fuerza varias localidades valencianas. En aquella ocasión expresó públicamente su admiración por la fortaleza y resiliencia del pueblo español, y manifestó su intención de ayudar de algún modo. Un año después, ha cumplido su palabra.

La noticia ha causado una profunda emoción en Massanassa. Los más de 500 socios del CIM, las dos bandas y las familias vinculadas al proyecto sienten que esta donación representa un reconocimiento a su esfuerzo y a la importancia de la cultura.

Daniel Alonso, músico del centro, recuerda con intensidad los días posteriores al desastre, cuando el local quedó inutilizado y parecía imposible volver a empezar. Hoy, asegura, la ilusión se ha recuperado. Los ensayos vuelven, los niños tocan sus instrumentos y el pueblo ha recuperado el sonido que lo define.

El CIM prepara ahora su tradicional concierto de Santa Cecilia con un significado muy especial. En él, la agrupación rendirá homenaje a Johnny Depp por su gesto solidario y por haber devuelto la esperanza a toda una comunidad.

Un año después del desastre, Massanassa ha aprendido que la música resiste. Y, gracias a una ayuda llegada desde Hollywood, vuelve a sonar más fuerte que nunca.