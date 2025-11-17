Las localidades afectadas avanzan en reforzar cauces y desplegar sistemas de detección temprana ante la certeza de que un episodio similar volverá a repetirse.

ValenciaCarlos Mazón y las víctimas de la DANA volvieron hoy a ser noticia tras su presencia en el Congreso de los Diputados, donde reclamaron avances en ayudas y medidas de seguridad. Mientras tanto, en los municipios más golpeados por el temporal, continúa un intenso trabajo para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Las actuaciones se multiplican, especialmente en puntos críticos como el barranco del Poyo, donde las nuevas obras ya incorporan elementos de detección temprana y sistemas de contención.

El periodista Manu Reyes ha recorrido algunos de esos escenarios para mostrar cómo avanzan las intervenciones. Según explica, la fuerza del agua llegó a superar los veinte metros por encima del fondo del cauce en ciertos tramos, lo que evidencia la necesidad de una actuación profunda en estas zonas.

En Chiva, los efectos de la DANA todavía son visibles y, como señala el concejal Enric Roig, “el pueblo tiene una cicatriz en el centro”. Allí trabajan conjuntamente la Confederación Hidrográfica y el Ayuntamiento en la creación de balsas de laminación para frenar la fuerza del agua, además de levantar muros de escollera que impidan que las riadas vuelvan a socavar los cimientos, como ocurrió en la calle San Isidro.

En el tramo de la A-3, donde el barranco del Poyo cruza la zona industrial de Ribarroja y Loriguilla, decenas de operarios refuerzan taludes y construyen una mota de protección para el polígono, uno de los más afectados. Muchos de los muros que se levantan ahora son nuevos porque los anteriores fueron arrasados por la riada.

En localidades como Catarroja y Picanya se refuerzan y amplían los cauces, mientras que en Massanassa se insiste en la necesidad de sistemas de detección anticipada. Su arquitecto municipal, Jorge Fernández Sempere, explica que han solicitado a las administraciones la instalación de “mecanismos de prevención coordinados entre sensores de caudal y pluviómetros”, una herramienta clave para activar alertas tempranas y salvar vidas ante la posibilidad, cada vez más asumida, de que un episodio así vuelva a repetirse.

Los trabajos, diferentes en cada municipio, comparten un mismo objetivo: aprender de lo ocurrido y preparar el territorio para enfrentar futuros episodios de lluvias extremas sin que se repitan los devastadores daños de la última DANA.