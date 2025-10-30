Lara Guerra 30 OCT 2025 - 00:40h.

Rosa, psicóloga sobre los afectados por la DANA: "El trabajo es convertir lo ocurrido en un recuerdo. Las cicatrices no duelen, lo hacen las heridas abiertas"

'Callejeros' se desplaza hasta distintas localidades de Valencia tras cumplirse un año de la DANA. En este contexto, Nacho Medina se adentra en Paiporta para hablar con varias víctimas cuyos testimonios son completamente desoladores. El periodista ha podido hablar también con Rosa, una psicóloga, para conocer todos los estragos que ha dejado esta catástrofe en los pacientes.

En primer lugar, Rosa explica que "en un primer momento la sintomatología que tenían todas las personas entendemos que es la normal ante una catástrofe humanitaria. Si esa gestión no se hace de una manera saludable, al paso de los meses ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. La sintomatología está arraigada y eso hace que se reviva no que se recuerde; el cuerpo se activa...la mente no quiere, quiere estar tranquila".

Tras esto, Nacho Medina da paso a una persona con estrés postraumático porque "cada día al bajar de su casa se encuentra en la parte baja del edificio a una familia que solo pudo ayudarla parcialmente". Verónica es la persona de esta historia quién no ha dudado en relatar todo lo sucedido: "Te ves envuelta en tener que hacer un rescate sin pensar. Estaba el agua llegando al primer piso, había falta de cinco o seis escalones...me giré y habían traído dos cuerdas, una de comba y otra. Traté de atar la cuerda a la escalera para darle ese medio metro que le faltaba y yo le estaba diciendo a la niña 'tranquila que te voy a coger' y de repente se soltó la cuerda, se cayó al agua y se la llevó el río. Cuando bajé estaban sacando al niño y automáticamente sacamos a la madre".

La psicóloga se dirige a la afectada con estrés postraumático: "Es importante que sepas que hiciste todo lo que estaba en tu mano"

Asimismo, la víctima de la DANA asegura que "yo no tenía vínculo con la niña, pero yo ya no la veo cada vez que entro en el portal y te sientes parte de lo que pasó aquel día. Yo lo asumo porque sé que tuve que coger la otra cuerda". Ante esto, la psicóloga le explica que "imagínate que soy yo la que ha hecho eso. No he tomado una mala decisión, yo hice todo lo que podía hacer y lo puedes sentir", a lo que responde que "en dos minutos que tuve...no tuve más tiempo"; a lo que Rosa reitera: "Eso es muy importante que lo sientas, que lo notes en tu cuerpo; no los pensamientos que van a tu cabeza. Que puedas relajarte y que tengas esa sensación personal de que hiciste todo lo que estaba en tu mano".

Por otro lado, Verónica ha confesado que la madre de la niña fallecida le dijo al tercer día de lo ocurrido que la culpa no era suya sino de "quién no avisó". La psicóloga reitera en que la afectada fue una "salvadora" y ese es el refuerzo positivo y "lo dice la propia familia".

Por último, la afectada asegura que ha sido la familia quien la ha "sanado" porque "ver que esas personas pueden seguir adelante, yo como mínimo tendría que intentarlo porque si pierden un hijo y tienen la capacidad para levantarse cada mañana, sonreír a los clientes y ser un apoyo entre todos...yo lo tenía que intentar".

Rosa asegura que el trabajo de los psicólogos está en que en este tipo de traumas, cuando una persona conecta con el trauma porque es una memoria patogénica que queda aislada, hay disparadores que conectan con la situación física y mental y por lo tanto revive la situación, no la recuerda. El trabajo es conseguir que se convierta en un recuerdo, nosotros no trabajamos para que se olvide porque es imposible pero si tú la mirada la haces desde el recuerdo es una la cicatriz, y estas no duelen; duelen las heridas abiertas".