'Callejeros' hace una nueva entrega descubriendo Los Palmerales, un barrio conflictivo de Elche

'Callejeros' llega con una nueva entrega a Cuatro en la que se sumerge en uno de los barrios con más delincuencia y problemas de España, Los Palmerales, ubicado en Elche; por ello conocemos a través de este reportaje el día a día de sus vecinos, sus familias, trabajos, su lucha por seguir adelante y sus sueños.

Junto a Fanny Boehm descubrimos cómo viven la religión cristiana los vecinos de los Palmerales. En la calle y con sillas para todos los vecinos, se reúnen para compartir sus creencias: "Cada tarde podemos experimentar el cielo aquí, en este descampado. ¿Cuántos pueden hacerlo cada tarde del miércoles aquí? Pregunta la pastora a todos los participantes.

Sobre en qué consiste esta asociación, la pastora explica que "somos un grupo de creyentes cristianos que cada miércoles salimos a este lugar para celebrar nuestro culto a Dios. Yo soy la pastora de la Iglesia la casa del Padre".

Pastora del barrio de 'Los Palmerales': "Hemos decidido compartir a la gente de la calle lo que nosotros disfrutamos"

Tras esto, la presentadora no duda en preguntarla por el significado de ser pastora, a lo que ella explica que "el pastor es el que cuida a la gente, el que apacienta a las ovejas como decía Jesús". Asimismo, Fanny Boehm se interesa por el lugar en el que hacen esta celebración cada semana y la pastora le detalla el verdadero motivo.

"Tenemos una Iglesia en uno de los polígonos, pero hemos decidido compartir a la gente de la calle lo que nosotros disfrutamos. Queremos dar testimonio de la fe que tenemos y esta es la mejor oportunidad", asegura. Por último, después de cantar los salmos y canciones espirituales, cada vecino se sitúa en fila para tomar el pan y el vino: "Y tomamos esto como el símbolo de tu sangre, para bendición de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados".