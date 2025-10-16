Callejeros 16 OCT 2025 - 00:40h.

'Callejeros' descubre los entresijos de las operativas en casos de violencia de género

'Callejeros: Primera vivienda' | Programa, en vídeo (08/10/25)

Compartir







Después de una primera entrega en la que 'Callejeros' ahondó en las dificultades para el acceso a la vivienda; este segundo programa y de la mano de la reportera Fanny Bohem se centra en la Policía Nacional.

La Policía se enfrenta a un duro trabajo de día y noche para proteger a todos los ciudadanos. Para descubrir todos los entresijos de cada de sus operativas, un equipo del programa ha podido acompañar a sus unidades en dispositivos contra la delincuencia, patrullas de vigilancia y actuaciones de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Así son las ventajas de las cooperativas de las viviendas: una alternativa para conseguir tu primera casa

Entre las miles de operativas que realiza la Policía Nacional, una de las más complicadas son aquellas que tratan la violencia de género. Desde el propio coche de los agentes, el equipo se dirige junto a ellos para descubrir cómo se enfrentan ante estas actuaciones: "Existen las llamadas por riesgo extremo de violencia de género. Esto conlleva que hay un gran riesgo a que la víctima sufra un atentado contra su integridad física o incluso su vida".

Sobre la denominación de riesgo extremo; el agente explica que este término se atribuye porque la persona denunciada ya tiene antecedentes de violencia física o que la víctima ha manifestado que tiene miedo de que "pueda matarla".

'Callejeros' acompaña a la Policía Nacional una operativa de riesgo

La Policía Nacional llega finalmente hasta la casa del denunciado y procede a explicarle lo que ocurre: "Sal de casa, que no nos escuche tu hija. Se va a proceder a su detención por un presunto delito de malos tratos. Hay un dispositivo abierto por riesgo extremo en el domicilio de la víctima". Sin embargo, el hombre atónito responde que "si estoy con otra, estoy con otra piba. Llevamos sin hablar un montón".

Tras esto, otro de los agentes le interrumpe: "Escúchame, ella te ha denunciado y ya sabes cómo funciona esto. Te vas a venir con nosotros, ya sabes cómo es la ley", a lo que él responde: "Pero si yo estoy con otra muchacha; si sé que ha sido por...llevo sin hablar con ella...".

"Mírame y tranquilízate. Nadie te está diciendo que tú seas el culpable. Tiene que haber un juicio y ahí se va a esclarecer si eres el responsable o no, pero ahora te tienes que venir. Está tu hija dentro, así que vamos a evitar hacer el espectáculo", explica. Sin embargo, el hombre se pone muy nervioso: "Me ha denunciado tres veces y me la ha quitado tres veces. Es que la tendrían que decir también algo a ella, ¿no?", a lo que el agente responde: "Escúchame, en sede judicial, tú si quieres puedes contarle eso al juez, pero ahora necesito que te relajes".