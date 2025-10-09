Lara Guerra 09 OCT 2025 - 01:40h.

'Callejeros' se adentra en su estreno en uno de los mayores problemas de la sociedad: conseguir una vivienda

'Callejeros' se adentra en el mundo de la primera vivienda, una etapa vital que cada vez se complica más, especialmente en los jóvenes cuyo objetivo es emanciparse. Muchos de ellos necesitan ayuda de sus padres o irse lejos de las ciudades para poder pagar los precios de alquiler o compra de vivienda.

En primer lugar, el periodista habla con un gestor de cooperativa de viviendas, el cual le explica en qué consiste: "Trabajo para una gestora de cooperativa de viviendas. Esto es una sociedad que agrupa a un grupo de gente con un fin común, que es adquirir una vivienda. Como normalmente esta gente está fuera del sector inmobiliario y no sabrían ellos gestionar todo este tema porque son gente como abogados, autónomos pues ellos no saben nada".

Asimismo, el gestor explica que "en este caso se contrata a una gestora, que es la que se encarga de contratar al estudio de arquitectura, la constructora, de los temas legales, administrativos, impuestos y todo para que se despreocupen y obtengan su casa a riguroso precio de coste; esta es la ventaja de las cooperativas. La cooperativa elimina el beneficio del promotor, entonces siempre son entre un 15 y 20 % más baratas que una vivienda convencional".

Las ventajas de la gestora de cooperativa de viviendas

Sobre por qué es más económico, el gestor explica que "la cooperativa es una sociedad que no tiene ánimo de lucro. La gestora cobra unos honorarios que se pactan antes de empezar con el proyecto y que son fijos".

Las cooperativas funcionan democráticamente, cada propietario tiene un voto. Son ellos los que deciden todo. En la gestora lo que hacemos es guiarles y asesorarles durante todo el proceso. Normalmente se paga una entrada, luego se van pagando unas letras durante la construcción. Cuando te hacen entrega de la vivienda, tu has abonado un 20% de la misma".

Por último, sobre los tiempos del proceso, confiesa que se tarda unos "tres años, o tres y medio". Además, asegura que la cooperativa es "el sistema más seguro para comprar una vivienda porque la ley protege mucho a las cooperativas".

Las viviendas protegidas

Asimismo, el gestor de la cooperativa comenta en qué consisten las viviendas protegidas: "Se construyen sobre un suelo que es protegido y que el Ayuntamiento saca a concurso. En él ponen unas limitaciones de metros; las casas más grandes son unos 90 metros útiles. Para conseguirlas necesitas cumplir una serie de requisitos, el primero es no disponer de vivienda, tienes que tener los ingresos mínimos y dependiendo del tipo puede tener unos ingresos máximos".

Por último, detalla cuales son los ingresos máximos: "Las de régimen general son entre 42.000 y 52.000 euros al año y las de tasado 60.000 si es una persona y 78.000 euros si son dos. La clave es el suelo, que es lo que más se encarece. Si el Ayuntamiento facilita esos suelos de vivienda protegida a unos precios razonables, se puede sacar vivienda protegida".

