Callejeros 15 OCT 2025 - 23:34h.

'Callejeros' se une a varias operativas de emergencia de la Policía Nacional para descubrir sus entresijos

Un broker financiero desvela cuándo bajará el precio de la vivienda y las claves para conseguir la mejor hipoteca

Compartir







'Callejeros' llega con un nuevo reportaje sobre la actualidad. En esta ocasión el programa, de la mano de la reportera Fanny Bohem se adentra en el mundo de la Policía Nacional acompañando en sus unidades en dispositivos contra la delincuencia, patrullas de vigilancia y actuaciones de emergencia.

En primer lugar, el programa se une ante las Unidades de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. En Madrid, este grupo policial recibe el indicativo de 'Los Bronce' y 'Callejeros' ha podido hablar con David Fernández Arjolilla, el inspector jefe de la unidad; quién ha detallado en que consisten sus actuaciones de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Así son las ventajas de las cooperativas de las viviendas: una alternativa para conseguir tu primera casa

David Fernández asegura al equipo del programa que ellos como tarea primordial acompañan al resto de unidades: "Nosotros abarcamos muchas intervenciones, una de las principales son las colaboraciones con otras unidades. Hacer entradas de registro, o cuando las hacen ellos hacemos cobertura a esa intervención. Lo que es en la entrada, nosotros estamos exclusivamente y aseguramos, una vez está asegurada llegan otras unidades. Luego viene la Comisión Judicial."

¿En qué consiste el trabajo de la Unidad de Prevención de la Policía Nacional?

Por otro lado, el inspector jefe de la unidad explica a Fanny Bohem en qué consisten el despliegue de sus dispositivos: "De lo que nos encargamos principalmente es de asegurar el inmueble, hacer la entrada y proceder a la detención y protección de todos los efectos o instrumentos que haya del objeto del delito en la investigación.

Por último, sobre el trabajo de la unidad, David Fernández asegura que su unidad tiene un operativo activo en todo momento: "Esta unidad está trabajando las 24 horas, los siete días de la semana. Mañana, tarde y noche siempre tenemos a dos grupos trabajando de la Unidad de Prevención y Reacción de 'Los Bronce'. La verdad es que ocurre de todo"