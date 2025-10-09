Lara Guerra 09 OCT 2025 - 01:15h.

'Callejeros' muestra la realidad en la búsqueda de la primera vivienda en España

'Callejeros' llega con una nueva entrega en la que ofrece de cerca la realidad de encontrar la primera vivienda. Para poder comprenderlo mejor, el programa habla con un broker financiero o cazador de hipotecas para desvelar los entresijos de las hipotecas.

En primer lugar, el broker detalla en qué consiste su trabajo: "Nosotros somos informadores del decreto inmobiliario. Lo que hacemos es intermediar entre los clientes y los bancos para buscarles la mejor hipoteca posible". Sobre si es un buen momento para conseguir una hipoteca, el broker financiero asegura que “es muy bueno porque hay mucha demanda y los pisos se venden muy rápido, por lo que el banco está muy alegre para dar hipotecas

Tras esto, el periodista pregunta al cazador de hipotecas su significado, a lo que él responde que "un préstamo que da un banco para comprar una vivienda. La propia vivienda actúa como garantía, en caso de que tu no pagues, el banco se la queda. Después del Covid, la demanda se ha triplicado por cinco, entonces en nuestra agenda vendemos muchos pisos sin publicarlos porque hay muchos clientes. En 2005 estaba en el punto más alto y en 2006 cayó un 50% la vivienda en España

Por otro lado, el reportero no duda en preguntar al broker cuándo bajarán los precios de las viviendas, a lo que él responde que "hay estimaciones. Nosotros creemos que para 2027 o 2028".

Los requisitos para obtener una hipoteca

Una de las dudas que más se generan entre los jóvenes gira en torno a los requisitos que se necesitan para conseguir una hipoteca. Ante esto, el cazador financiero confiesa que "depende de la antigüedad en la empresa, que sea de al menos dos años. Tener un contrato indefinido y que lo que tú vayas a pagar no supere el 40% de tus ingresos, lo que se le llama el ratio de endeudamiento".

Por otro lado, los requisitos son: "Los bancos dan entre el 80% de la compra venta y el 100%; esto depende de dos factores. El primero es tu perfil socioeconómico y el segundo es la entrada, la aportación. Un cliente que tiene solo el 10% no puede ir al 80, tiene que ir al 100; entonces hay que ver si con ese 10% con su perfil puede acceder al 100%".

Los tipos de hipoteca

Además, el broker detalla los tipos de hipoteca que se plantean en el mercado inmobiliario: "Existen tres tipos. Hay fija, mixta y variable. En el primer caso, un 80% de compraventa, durante cinco años, un fijo de 1,40% y un variable del Euribor de 0.40%. Es muy importante tener en cuenta las vinculaciones (nómina, seguros) porque si las tengo, el banco me da 1,40%, pero si no la tengo, el banco me sube al 2.70. Entonces, la cuota sería 639.84 euros y sin bonificar 762,52 euros".

"En el segundo caso, al financiar el 85% de la compra venta, me dan un tipo fijo de 2,10% con las vinculaciones. La diferencia es muy grande y por eso yo recomiendo hacer un mixto a cinco años donde el tipo fijo es mucho menor que el fijo a 30 años. El último caso es la hipoteca variable donde el primer año es un tipo fijo de 1,65% y a partir del segundo año va a ser el Euribor más el 0,65%. Esto cambia todos los meses y si sube mucho, pues la hipoteca se encarece. Esto lo hace gente que se va a quitar la hipoteca en poco tiempo".

Sobre las comisiones que se lleva el cazador de hipotecas, asegura que "por hipotecas que son a 60.000, cobramos 4.000. Entre 60.000 y 150.000 cobramos 6.000 y para prestamos mayores a 150.000 cobramos un 4% sobre el importe hipotecario. A lo que el periodista pregunta es si en un sueldo de 1.300 euros se puede permitir esto. El broker confiesa que "un single de 1.200 euros no podría, tendría que ser dos".