El queso más caro del mundo se hace en España

‘ Callejeros ’ no podía dejar de hablar de gastronomía en un episodio dedicado al lujo y contactado con la mujer que elabora el queso más caro del mundo en Cabrales, Asturias. Con ella hemos pasado una jornada y sabemos cómo se elabora este delicioso producto.

Nacho Medina no ha podido resistirse a la fama de este delicioso queso y ha querido probar el queso para descubrir si es cierto que es el mejor cabrales del mundo: “Es una explosión de sabor en la boca. Nunca he probado algo que, con tan poco, me llenase tanto la boca”, decía el periodista.