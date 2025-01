“Somos una pareja no monógama y actualmente tenemos una relación poliamorosa”, explicaba él. “ Originalmente , cuando nos conocimos, éramos una relación abierta . Desde el principio teníamos claro que no queríamos seguir con el patrón de la monogamia, habíamos tenido otras parejas así y la cosa no había funcionado. Pero no éramos poliamorosos, simplemente éramos novios, éramos pareja entre nosotros dos y pues nos acostábamos con otras personas ”, continuaba.

“ Yo nunca he estado tan enamorada de nadie y mira que he tenido parejas monógamas que éramos muy cerrados el uno con el otro. mucha posesión y yo el amor que siento con Sergio no lo había sentido con nadie más. Nos explicamos todo, no tenemos secretos, incluso yo también quiero conocer a la chica de Sergio porque en mi caso soy bisexual y nos encantaría formar una trieja”, decía Olga.

“No es en plan no te siento nada por ti por eso me acuesto con quien me da la gana sino todo lo contrario, estoy enamoradísimo de ti y quiero explorar mi sexualidad al máximo, quiero vivir mi vida de una forma intensa y no limitar mi amor simplemente a una sola persona, pero eso no significa que no tenga miedo a perderte, que no te quiera o que no sienta celos y todos esos sentimientos que sentimos todo el mundo”, matizaba él.