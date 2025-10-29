Lara Guerra 29 OCT 2025 - 23:54h.

'Callejeros' se desplaza hasta las localidades más afectadas por la DANA tras cumplirse un año de lo ocurrido

La educación en uno de los barrios más conflictivos de España: "Estamos ante un proceso de aprendizaje mucho más lento"

Compartir







'Callejeros' llega con una nueva entrega a Cuatro en el que aborda la DANA ocurrida hace justamente un año; uno de los mayores desastres naturales de la historia de España. El programa, de la mano de Nacho Medina, tratará lo sucedido junto a testigos que lo sufrieron en primera persona; historias que a día de hoy siguen dejando los pelos de punta.

Nacho ha podido hablar con una afectada que ahora utiliza la tintorería en al que trabajaba para ofrecer ayuda al resto de damnificados. La perjudicada ha relatado ante 'Callejeros' su testimonio sobre lo que vivió aquel día: "Llegó el agua y me fui subiendo hacia la planta de arriba. Me cuesta subir aquí porque no te creas que he podido subir yo aquí mucho después de todo".

Tras esto, ya desde la planta de arriba en la que el agua le arrastró, la mujer detalla los momentos más complicados en los que creyó que no saldría de ahí: "Yo sujetaba los cajones para que no se cayeran sobre mi; porque si eso pasaba yo me ahogaba".

La afectada por la DANA: "El reloj me avisaba de que tenía las pulsaciones a 240"

"Le mandé un audio a mi marido diciéndole 'cariño, cariño, cariño, esto se acaba. Me está entrando agua por todas partes'. Hacía mucho frio y mi reloj no hacía más que avisarme de las pulsaciones, las tenía a 240 y claro yo...a las siete yo ya me despedí de mi marido y de mi hijo diciéndole 'hasta aquí he llegado' porque yo ya no podía aguantar más...estaba pensando que ese era mi ataúd y que no iba a salir viva, y mi manera de salir era meter la cabeza y cuando quiera salir ya no podría. En ningún momento pensé que podría

Por último, después de presenciar a la afectada entre lágrimas, el reportero asimila toda la información y comenta: "Fíjate que dices que esto iba a ser tu ataúd y al final se ha convertido en un sitio donde das vida a la gente". Finalmente Nacho Medina no duda ni un momento en fundirse en un preciado abrazo con ella.