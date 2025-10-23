Lara Guerra 23 OCT 2025 - 00:41h.

'Callejeros' descubre los entresijos de uno de los barrios más conflictivos y con más problemas de España, situado en Elche

Así celebran el culto a Dios en el barrio de los Palmerales: “Queremos dar testimonio de nuestra fe desde la calle”

En esta nueva entrega de 'Callejeros', Fanny Boehm junto al resto del equipo se desplazan hasta Elche para sumergirse en uno de sus barrios con más delincuencia y problemas de España. Desde Los Palmerales descubrimos los entresijos del día a día de sus habitantes, sus familias, trabajos y como luchas por avanzar.

Para poder conocer más a fondo a sus vecinos, entramos en el colegio Miguel Hernández para descubrir cómo funciona en un barrio en este contexto. Muchas familias llevan a sus hijos a este colegio en busca de una vida mejor que la que han tenido ellos y consideran que "la educación es muy importante y nos hemos dado cuenta de que se necesita", detalla una madre.

Conocemos a Maite y Miriam, equipo directivo de la escuela, quiénes nos han informado de todo el proceso formativo que realiza el colegio para garantizar la mejor educación para sus alumnos. En primer lugar explican que "el enfoque se basa en tres pilares fundamentales. Queremos mejorar las dificultades del alumnado, darles herramientas para socioemocionales por el tipo de contexto en el que se encuentran en el que necesitamos trabajar y potenciar mucho todas estas habilidades".

Al escuchar estas declaraciones, Fanny no duda en preguntar qué tipo de contexto es al que se refieren. Maite detalla que "el alumnado es cien por cien con necesidades de conversación educativa porque tienen poca estimulación en casa respecto a otro tipo de familias", señala. Por otro lado, el equipo directivo añade ejemplos: "el proceso de escritura. Hay alumnado que falta bastante y que por lo tanto nos encontramos ante un proceso de aprendizaje mucho más lento que en otro tipo de familias".

El equipo directivo del centro Miguel Hernández: "Llamo a sus padres para descubrir los motivos de por qué su hijo está faltando"

Además, entre sus actuaciones destaca el acompañamiento del círculo familiar. Dentro de ello encontramos las charlas para que las familias se reúnan, compartan y hablen estando una profesional. Tras esto, Miriam presenta a Carmen, educadora social, la cual ha relatado en qué consiste su trabajo: "Me ocupo de la parte de llamar a cada uno de sus padres para descubrir los motivos de por qué su hijo está faltando para poder ocuparnos más específicamente de esos niños que tienen más faltas en el colegio".

Por último, Fanny se ha dirigido a tres de las madres para descubrir así su gran preocupación por la educación de sus hijos: "Hoy en día la educación es lo más importante, los estudios y todo para poder seguir adelante. Si no tienes carrera, no tienes nada. Yo estoy estudiando ahora con 24 a�ños; he hecho cursos de cejas, pestañas, de esteticien y ordenadores".

Para terminar, la periodista ha preguntado a las madres por qué quieren que sus hijos tengan una formación, a lo que responden que "tengan mejores cosas que no hemos tenido nosotros, la verdad".