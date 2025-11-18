Más de 25 millones de bombillas entre los alumbrados navideños de las dos capitales

Turismo de infraestructuras cerca de Madrid: presas, puentes y centrales hidroeléctricas que vale la pena conocer

Cuando llega la temporada navideña, dos ciudades españolas se disputan el título del destino más brillante: Madrid y Vigo. Mientras la capital ofrece un despliegue majestuoso con millones de bombillas y distritos completos engalanados, Vigo basa su estandarte en ser la “Capital de la Navidad” con espectáculos de luz sobre 460 calles y un ambicioso plan turístico. ¿Cuál visitar? Recopilamos toda la información necesaria para ayudarte a decidir a cuál ir (aunque lo mejor siempre será disfrutar de ambas capitales) y disfrutar las luces navideñas sin contratiempos.

Madrid: tradición, diseño y 157 kilómetros de luces

Madrid arranca con su alumbrado navideño el sábado 22 de noviembre de 2025 en la Plaza de Cibeles, una semana antes que en 2024. La capital desplegará más de 13 millones de bombillas LED, distribuidas en 157 kilómetros, abarcando más de 240 ubicaciones en los 21 distritos de la ciudad.

Este año, la novedad incluye colaboraciones con nombres de la moda como Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz para el diseño de algunas instalaciones lumínicas. En cuanto a los horarios, el plan oficial prevé que, de domingo a jueves, las luces estén encendidas de 18:00 h a 00:00 h, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos se amplían hasta la 01:00 h. En noches especiales como Nochebuena o Nochevieja, pueden permanecer hasta las 03:00 o incluso las 06:00 h.

Si visitas Madrid por estas fechas tan señaladas, no te puedes olvidar de dar un paseo por la Gran Vía, la Calle Preciados o los aledaños del Palacio Real, ya que el conjunto luminoso compone un plano urbano espectacular, sumado al mercado navideño de la Plaza Mayor y la pista de hielo en múltiples emplazamientos.

Vigo: espectáculo absoluto en 460 calles y casi 12 millones de luces

Vigo, por su parte, tiene marcado su encendido oficial para el sábado 15 de noviembre de 2025, según anuncio del alcalde Abel Caballero. Este año, la ciudad desplegará cerca de 12 millones de luces LED repartidas en 460 calles, superando los 7.000 motivos ornamentales.

El horario habitual de la iluminación será todos los días a partir de 18:00, con hora de apagado variable. De domingo a miércoles hasta la 01:00 h; los jueves a sábados y vísperas de festivo hasta las 04:00 h. En las noches clave (24, 31 de diciembre…) hasta el amanecer.

En Vigo, el epicentro es la Porta do Sol, donde también se ubica su icónico árbol gigante. Las calles Gran Vía, Urzáiz y Policarpo Sanz se suman al circuito de luces, mercados de Navidad y múltiples atracciones.

¿Cuál visitar y cuál elegir?

Si lo que buscas es un paseo elegante por una capital donde cada esquina brilla, Madrid ofrece la combinación perfecta de historia, diseño moderno y comercio navideño. Su luz comienza algo más tarde, pero su propuesta urbana es robusta. Vigo, en cambio, apuesta por un espectáculo puro, turístico y sorprendente: abrir antes, brillar más horas y captar visitantes desde cualquier rincón. Si puedes desplazarte, quizá merezca la pena la escapada.

Ambas ciudades pueden combinarse en un “mini‑tour navideño” con Madrid como base y un viaje en tren o avión a Vigo para vivir otro arranque lumínico en poco tiempo.

En definitiva, la batalla de las luces está servida, con Madrid y Vigo arrancando con fuerza, con propuestas distintas pero igual de fascinantes. Elige tu escenario, cuando no puedas elegir ambos, planifica y prepárate para vivir la Navidad extendida… bajo el resplandor de millones de luces que transforman la ciudad en puro espectáculo.