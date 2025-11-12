No todos los parques sirven igual para todo tipo de planes: estos son los mejores de Madrid

En Madrid hay parques para todos los gustos, todos los días, todas las horas y todas las necesidades. Sin embargo, es importante saber que no todos sirven igual para todo tipo de planes. Mientras unos son ideales para aquello de extender una manta en el césped con una cesta de picnic, otros cobran vida cuando se visitan a ritmo de carrera, pedaleando o calentando músculos y ritmos. Y de la misma manera, también hay otros que se convierten en auténticos mundos de juego para los niños. Te traemos tres parques clave, cada uno adaptado a una de estas actividades, además de unas cuantas sugerencias si tu plan tiene múltiples ‘lecturas’.

Picnic extendido: Casa de Campo

Cuando la idea es tumbarse, desconectar y convertirse en parte del paisaje, pocas opciones superan a esta gran masa verde. En sus 1.700 hectáreas no es fácil decidirse por el sitio, ya que entre zonas ‘casi privadas’, prados gigantescos y paisajes de postal, la elección se hace complicada. Sin embargo, si hay que quedarse con un único sitio para hacer un picnic, los alrededores del lago son ideales para este fin cuando se recorre la Casa de Campo.

Es importante saber que a lo largo de toda la Casa de Campo se encuentran múltiples zonas con merenderos en las que disfrutar de un pícnic, además de parques infantiles y restaurantes. Y eso sin contar que para echar el mantel al suelo, casi todo el parque sirve de marco incomparable.

Ubicación, sombra, naturaleza y aire libre se combinan para convertir una comida informal en un momento de pausa auténtica. Y aunque muchos la asocian al deporte o al paseo, también es una gran opción para relajarse sin prisas.

Correr y moverse: Parque Juan Carlos I

Para quienes buscan espacio, variedad de recorridos y zonas aptas para ejercitarse haciendo running o en bici, este parque en Madrid se perfila como un favorito. El Parque Juan Carlos I es uno de los más adecuados, si no el que más, para practicar deportes, ya hagamos footing, bici, patinaje o, incluso, piragüismo en el lago.

El Parque Juan Carlos I, en la zona norte de Madrid, junto al IFEMA, cuenta con multitud de servicios y actividades para realizar al aire libre: running, piragüismo, zonas de pesca, patinaje, carril bici y un servicio gratuito de alquiler de bicicletas. De esta manera, si tu idea es calentar zapatillas, trazar un circuito variado y respirar al salir del asfalto, este parque te ofrece más que césped: te ofrece trazado, equipamiento y amplitud.

Juegos para niños (y también para ti): Madrid Río

Un parque a orillas del Manzanares que mezcla arquitectura, naturaleza, movimiento y juego. Para muchos, es uno de los mayores paraísos urbanos para los más pequeños de la casa, al contar con hasta 17 zonas para la diversión de los niños, distribuidas a lo largo de sus más de seis kilómetros.

De esta manera, Madrid Río es el parque ideal para paseos junto al río Manzanares. Con sus jardines, pistas deportivas y zonas de juegos infantiles, es perfecto para toda la familia. Allí puedes combinar el banco del adulto mientras observa, con el tobogán del niño y el paseo ligero junto al agua. Ideal para convertir la tarde en una excursión urbana, activa y de disfrute compartido.

¿Y si buscas combinar planes?

Claro, la ciudad no está hecha pensando en nuestro tiempo de ocio como compartimentos estancos, y por ello, quizás necesites un parque que te permita mezclar varias de estas aficiones. Un picnic precedido por una carrera y seguido por un rato de juegos infantiles. En ese caso, una buena estrategia es comenzar en un lugar amplio, como Casa de Campo, y acabar en Madrid Río, o bien elegir un parque como el Parque Juan Carlos I y terminar la sesión junto a los peques.

Una cosa sí que se debe tener en cuenta: no todos los recintos urbanos ofrecen la misma sombra, el mismo equipamiento o la misma tranquilidad. Por ejemplo, según un estudio, el 64% de los parques infantiles de Madrid alcanzaron o superaron los 41°C durante los meses de junio a agosto de 2024 en zonas con poca sombra.

En ese sentido, quizás la mejor alternativa sea el Retiro, que está repleto de frondosos árboles, y permite también mezclar ocio para todas las edades y gustos. Además, al ser el más céntrico de todos, estará más a mano para muchos madrileños.

En definitiva, Madrid es generosa con sus zonas verdes. Lo que hace falta es saber qué tipo de parque necesitamos en cada momento. ¿Relajación total con mantel extendido? Casa de Campo. ¿Kilómetros de movimiento? Parque Juan Carlos I. ¿Diversión infantil y paseo junto al agua? Madrid Río. Tres espacios distintos, un solo objetivo: aprovechar la ciudad sin dejar la naturaleza.