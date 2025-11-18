Denuncian maltrato a menores con autismo en una escuela de Blanes (Girona): “Nos pegaban y se sentaban en nuestra cabeza para tranquilizarnos”

"Me ataban a una silla": el escalofriante testimonio de un exalumno del centro autista denunciado por maltratos

Tras escuchar en ‘En boca de todos’ el valiente y escalofriante testimonio de Paco, exalumno del Centro de Estudios Especiales El Ventijol de Blanes, otros exalumnos y sus familias se han unido a una denuncia y protesta a las puertas del centro para evitar que la situación vuelva a repetirse.

Hasta las puertas del centro de educación, se ha desplazado Jordi Julià, reportero de ‘En boca de todos’ para dar voz a las familias allí convocadas y denunciar una situación intolerable. Tras escuchar el valiente y aterrador testimonio de Paco, otros exalumnos se han unido a su denuncia y han explicado que el maltrato al que fue sometido no era un caso aislado.

Victor, otro exalumno del centro nos ha explicado en directo cuáles eran las vejaciones a las que era sometido y de las que era testigo: ay monitores que cuando nos portamos mal nos pegaban, nos insultaban, nos ataban a sillas “Me ponía nervioso y se me ponía encima de la cabeza… la gente del comedor pegaba a algunos niños con la mano, con una regla, con un estuche…”.

El exalumno del centro que ahora tiene 18 años estuvo unos cinco o seis años en el centro y también habla de insultos por parte del personal del comedor. La madre de Víctor ha explicado que su hijo con 12 años no hablaba casi nada, pero que el primer año entendió que no se podía portar mal por las consecuencias y no dio muchos problemas, pero sí vio como golpeaban a otros niños.

El centro no quiere dar ningún tipo de declaración y la Generalitat de Cataluña está investigando el asunto. Los padres de menores que todavía están dentro del centro tienen miedo a que se tomen represalias contra sus hijos y que no quieren que se cierre la escuela porque es un servicio muy necesario, pero sí que se tomen medidas para que no se maltrate a los menores.

'En boca de todos' habló con un exalumno y también con el padre de una hija que acude al Centro de Estudios Especiales El Ventijol de Blanes, en el que denuncian maltratos a los niños. Estas familias reclaman que se instalen cámaras para evitar este tipo de escenas y que el centro ponga medidas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.