Lara Guerra 10 NOV 2025 - 15:05h.

Casi 12 familias piden que se tomen medidas en el Centro de Estudios Especiales El Ventijol de Blanes ante los numerosos casos de maltrato

Una mujer se declara en huelga de hambre ante la desesperación por su inquiokupa: "Me dijo que iba a matar a mi hija"

Compartir







'En boca de todos' ha hablado con un exalumno y también con el padre de una hija que acude al Centro de Estudios Especiales El Ventijol de Blanes, en el que denuncian maltratos a los niños. Estas familias reclaman que se instalen cámaras para evitar este tipo de escenas y que el centro ponga medidas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir

En primer lugar, el programa ha podido hablar con Paco, un exalumno que fue víctima de maltrato del centro de Blanes. El que fuera alumno recalca en primer lugar que "allí hay gente maravillosa, pero había gente que no. Cuando se suponía que nos habíamos portado mal nos pegaban, insultaban, se sentaban encima de nuestras cabezas y nos ataban a las sillas".

Asimismo, Paco asegura que les pegaban y que el propio centro era conocedor de estos hechos. Por otra parte, el exalumno confiesa que "me pegaban. Se lo conté a mis padres y ellos hablaron con la directora, pero ella lo negaba todo".

Al ver las imágenes en pantalla de los niños que presuntamente han recibido agresiones en este centro, el que fuera alumno comenta que "estuve de ayudante de monitor y he visto como a esos niños les pegaban; especialmente los del comedor. Tengo un compañero de ese instituto que varias veces se pone muy nervioso; pues su madre quería denunciar pero el AMPA le ha prohibido que hable".

Por último, Paco ha detallado uno de los episodios más duros que vivió dentro del centro: "Una de las veces estábamos en el comedor jugando al fútbol, el monitor jugaba con nosotros y al hacerle una falta se enfadó, me empezó a insultar y me levantó la mano. Se tumbó encima de mi y cogieron una silla, cuerdas y me ataron".

Francisco, padre de una niña de cuatro años que ha denunciado al centro: "Necesitamos que se tomen medidas"

Por otro lado, el programa habla con Francisco, padre de una niña de cuatro años con autismo que ha interpuesto una denuncia en contra del centro. Junto a esta familia, hay otras 12 que se han percatado de que sus hijos llegaban a casa con hematomas. Ellos piden responsabilidades y que se tomen medidas.

Francisco explica que han pedido "que se instalen cámaras de seguridad para que nuestros hijos autistas y no verbales puedan estar protegidos. Queremos que la directora asuma la responsabilidad que hay que tomar porque, en vez de apartar a la gente que está denunciada la mantiene en el centro educativo".

Sobre el momento en el que se dieron cuenta de que su hija podría sufrir episodios de maltrato, el padre detalla que "las primeras semanas acudió con normalidad, pero al cambiarla de aula, venía con hematomas en la oreja. Pedimos explicaciones al centro y nos dicen que era ella con una ficha de lego que le había caído en la oreja; como no estábamos de acuerdo llamamos a la monitora y su respuesta fue 'ahora mismo no puedo atenderte'.

Para conocer más a fondo el caso, Nacho Abad le ha preguntado por el número de veces que Claudia, su hija, llegaba con presuntas agresiones a casa; a lo que el padre asegura que "hemos notado que llega con hematomas. Esto ha pasado entre cinco o seis ocasiones, en todas ellas nos han dicho que se pegaba a sí misma o nombraban la ficha de lego".

En el centro educativo, Francisco declara que nadie les ha dado ningún tipo de explicación. Dentro de la Generalitat se está investigando un nuevo inspector para esclarecer los hechos, pero lo único que se conoce hasta ahora es que la persona que ha realizado estos actos sigue trabajando en el centro y la directora no ha impuesto medidas.