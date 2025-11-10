Lara Guerra 10 NOV 2025 - 13:24h.

Una mujer reclama ante el programa de Nacho Abad su dura situación con la inquiokupa de su vivienda

‘En boca de todos’ se desplaza hasta San Javier, Murcia para hablar con Carmen, una mujer que se declara en huelga de hambre hasta que saquen de su casa a una inquiokupa; la cual le hace la vida imposible.

En primer lugar, la propietaria explica que "me declaro en huelga de hambre porque aún siguen dentro de la parcela y no hacen nada. Yo tengo miedo porque salgo con el coche y no sé si me la voy a encontrar, me va a atropellar. Estoy haciendo esta huelga para ver si me dan algún tipo de solución porque el decreto que hicieron en el 11/20 pues me está costando problemas psicológicos, físicos y de todo. No me queda nada más que hacer, esto es lo último"

Tras esto, el presentador con total sinceridad le confiesa que ningún político va a tener en cuenta esta huelga y le pide que le cuente como sucedió la ocupación; a lo que la mujer explica que “viene a través de un anuncio en octubre. Ella vivía en Cartagena y me dijo que le habían tirado su pared de la cocina y que no podía vivir con su hijo; que allí estaba todo muy caro y que por favor se lo alquilara.

La propietaria continúa: "Le dije que con hijos no quería alquilar porque sé los problemas que hay, pero al final me convence con la historia de que tenía casa propia. Me dio 500 euros y entró, le pregunté por la fianza y me comentó que me la daba al cobrar un dinero importante en 15 días. Vino con todo y le di la llave, al pasar esas dos semanas se lo pedí y como no me lo dio no le hice contrato.

Las palabras de la inquiokupa a Carmen: "Te voy a partir la cabeza"

Asimismo Carmen explica que "pagó 4 meses y me dijo que según su abogado podía estar allí cinco años sin hacerlo. A partir de esto he recibido amenazas de muerte y al escucharlo por la cámara le dije que iba a denunciar. A la semana siguiente llamó a la Guardia Civil para decirle que era yo quién hacia esas amenazas cuando ella me ha hecho humillaciones, agresiones…

Por otro lado, Nacho Abad, le pregunta a la entrevistada por las agresiones que ha recibido, a lo que ella responde que “ella empieza a decir cosas falsas sobre mi. Salta como una loca a insultarme y decirme ‘te voy a partir la cabeza y a matar a tu hija para que sufras’ y termina agrediendo. Yo también he terminado insultándola porque lleva al mismísimo demonio dentro de la barriga que tiene”

Por último, la propietaria explica que "esta mujer presuntamente me ha quemado la casa, lo dirá un juez cuando salga. Cuando vino el técnico en su día a poner las cámaras, ella me vio donde había quedado con él e intentó atropellarme en ese sitio".