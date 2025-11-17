El turismo masivo y vandalismo amenazan el barrio histórico de Granada: “El Albaicín se está muriendo”

Calles llenas de basura, murallas y arcos históricos deteriorados y una despoblación creciente llevan a vecinos a solicitar la protección de la UNESCO.

La brecha salarial deja a las mujeres europeas trabajando “gratis” desde hoy hasta el final de año

Compartir







AlbaicínEl turismo masivo y el vandalismo han puesto en riesgo al Albaicín de Granada, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Según vecinos, las calles están “llenas de basura, pintadas y socavones”, reflejando el deterioro de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad, pero que actualmente se encuentra totalmente abandonado.

Arturo Muñoz, de la plataforma Albaicín Habitable, advierte: “Murallas y arcos históricos están totalmente deteriorados. Si sumamos vandalismo y poca vigilancia, este es el resultado”. La población del barrio ha disminuido significativamente en los últimos años. Según Muñoz, “en este siglo, Albaicín ha perdido al menos un 25% de su población, con una tasa de despoblación que triplica la del resto de la ciudad”.

PUEDE INTERESARTE Así vigilará Consumo los fraudes en el Black Friday

Albaicín ha perdido al menos un 25% de su población, con una tasa de despoblación que triplica la del resto de la ciudad

Una de las principales quejas de los vecinos es que sus murallas y arcos históricos están totalmente deteriorados. A este problema, se suma el vandalismo y la poca vigilancia que hacen que las calles del barrio estén grafiteadas y repletas de basuras. "Está muy abandonado... Pintadas y basura por todos lados. El Albaicín se está muriendo", comenta un vecino.

Desde la plataforma, se ha elaborado un mapa interactivo que documenta los principales puntos de deterioro. Muñoz explica que esta iniciativa ha llevado a los vecinos a pedir ayuda a la UNESCO: “Si la UNESCO interviene, quizá por vergüenza, a lo mejor las instituciones empiezan a cambiar las leyes y a tener un poco más de cuidado con un tesoro que tiene mil años y estamos vendiendo a cambio de nada”.

PUEDE INTERESARTE Aprender de la DANA: En las zonas devastadas se aceleran obras clave para estar preparados

Si la UNESCO interviene, quizá por vergüenza, a lo mejor las instituciones empiezan a cambiar las leyes y a tener un poco más de cuidado con un tesoro que tiene mil años y estamos vendiendo a cambio de nada

Los vecinos aclaran que no están en contra del turismo, pero insisten en que “no puede acabar con ellos”. Consideran que esta vox de alerta, “el último intento de salvar la esencia del que fuera el barrio más poblado de Granada”, alertando sobre la pérdida de identidad y patrimonio histórico del Albaicín. "La gente no valora lo que significa este barrio, el turismo no lo valora. Solo lo valora para una foto", critica una ciudadana.