Visi relata indignada y llena de dolor como la madre del presunto asesino se ríe de ella cuando la ve por la calle: “Te mira desde el coche y se ríe”

Primeras palabras del asesino confeso de Álex, el niño de 13 años de Sueca (Valencia), desde prisión: “No sé lo que pasó, no era yo”

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Visi, la madre de Álex, el joven asesinado a puñaladas por el padre de su amigo en Sueca (Valencia), ha entrado en directo en ‘En boca de todos’, tras escuchar las primeras palabras desde prisión del hombre que acabó con la vida de su hijo de tan solo 13 años.

Tras conceder al periódico ‘Las Provincias’ su primera entrevista desde prisión, el asesino confeso de Álex, un niño de 13 años que estaba jugando con su hijo a la consola en su propia casa, Visi, la madre del niño brutalmente asesinado nos ha mostrado su indignación ante sus declaraciones.

“Ya no sé qué pensar, no sé si estoy equivocado… Si su familia me está denunciando a mí a mi familia por vandalismo. ¿A eso le llamas tener inquina?”, ha intentado explicar Visi cuando le han recordado que el asesino de su hijo les pedía que no tuvieran inquina y respetaran a su familia.

Nacho Abad no daba crédito al saber que los padres del detenido por asesinato le habían denunciado por vandalismo después de todo lo sucedido. Visi no entiende algo así y asegura que ella no ha movilizado a nadie: “¿Qué culpa tengo yo de que la gente nos etiquete en sus publicaciones?”.

La familia del presunto asesino les provoca: "Se ríen, nos miran y se ríen"

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido saber en qué consistían las provocaciones de la familia del detenido y ha alucinado al escuchar que: “Se ríen, Nacho, se ríen, pasan con el coche y se ríen. Encima te provocan… Ayer me levanto y vi la portada de ‘Las Provincias’… Se acuerda de lo que compró ese día, de que puso la lavadora y no sabes lo que le pasó a mi hijo, sin vergüenza. Pides protección para tu hijo y de quién se tiene que proteger es de ti… Tiene memoria selectiva… Miente, claramente”.

Respecto a las imágenes en las que se derrumba al recordar lo sucedido ante el juez, Visi se ha mostrado incrédula: “Me produce asco, queriendo dar pena y da vergüenza, me da asco”. Y ha explicado que es la abuela la que les provoca: “Se ríe la abuela. Es la que pasa con el coche y se ríe, es la que quita los carteles… Dice que por respeto a nosotros no ha ido a prisión a ver a su hijo…”.