El pasajero de un avión graba como una trabajadora del aeropuerto le roba la maleta en Madrid

El pasajero dio la voz de alarma y el comandante se bajó inmediatamente del avión para intentar recuperarla

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Desde la ventanilla del avión, un pasajero graba como su maleta es trasladada por la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas hasta que una trabajadora la analiza durante unos minutos y decide llevársela a su coche. Se trata de una maleta con un valor de 1.500€ y que consiguió recuperar el comandante del vuelo.

‘En boca de todos’ ha habla en directo con Patrick, el pasajero que mientras esperaba a que despegara su avión miró por la ventanilla del avión y se quedó en shock al ver que su maleta estaba sola, sobre un vehículo del aeropuerto y que tan solo unos minutos después se llevaba una trabajadora.

Alertado por lo sucedido, Patrick graba todo lo sucedido con su teléfono y avisa a la azafata del avión, quién se lo comunica al comandante que alarmado se baja del avión e intenta recuperar la maleta. Al parecer, la trabajadora dijo que la maleta no estaba bien registrada, pero el comandante pudo comprobar que no era así y la maleta terminó subiendo al avión.

El pasajero afectado ha explicado que se trataba de una maleta de un valor de 1.500€ y que es todo muy sospechoso porque él facturo dos maletas y solo esa se salió del recorrido establecido por logística. Al parecer, eran dos maletas pequeñas que tuvo que facturar porque había comprado dos botellas de alcohol que no podía subir al avión.

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