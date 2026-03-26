Las autoridades vuelven a rastrear el pinar en el que se vio al joven por última vez

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Cuando están a punto de cumplir dos años sin Alejandro, las autoridades retoman su búsqueda en el pinar de Ronda (Málaga) en el que el joven de 25 años fue visto por última vez. La madre y la tía del desaparecido nos cuentan la última hora de la búsqueda en directo en ‘En boca de todos’.

Las autoridades han reactivado la búsqueda de Alejandro, el joven de 25 años de Ronda que desapareció el pasado 3 de mayo de 2024, y están explorando de nuevo, el bosque en el que le vieron por última vez. Un lugar que hace dos años fue ya rastreado por perros, un georradar y agentes de la Guardia Civil y maquinaria pesada, sin ningún resultado.

Sin motivo aparente para su desaparición, Alejandro desapareció sin móvil, sin dinero y sin ningún tipo de documento encima. Algunas fuentes aseguran que se dirigía a cobrar un trabajo por el que le debían 30.000€.

En directo desde Ronda, Auxi, la madre de Alejandro nos ha explicado que la última vez que la vieron fue a un minuto de dónde estamos: “Iba con un muchacho, pero él se fue para un lado y el muchacho para otro… El muchacho dice que supuestamente iba bien…”.

Nacho Abad ha querido saber si pensaban que le habían hecho algo y su tía Rocío lo ha dejado claro: “Sí, Alejandro solo no se va… Mi sobrino no se va. Alejandro siempre ha sido muy bueno, un niño muy querido. Si se hubiera ido por voluntad propia nos hubiera llamado a nosotros… ¿Por qué? No lo sé, eso es lo que intentamos saber…”.

Respecto a la supuesta deuda que tenían con él, su tía Rocío no ha querido pronunciarse, pero sí ha insistido en que: “Mi sobrino solo no se ha ido, si tenía que cobrar un dinero, volvería, a mi sobrino le han matado”.

El presentador ha querido saber con quién vivía el joven y le han explicado que se marchó de casa a los 18 años y estaba viviendo con la familia de su tío político: “Alejandro vivía con una familia, unos tíos, pero que no eran familia de sangre… Cuando cumplió la mayoría de edad se fue de casa y no vivía con su madre… Yo no puedo hablar mal de ellos porque le han acogido en su casa hasta que desapareció, desde los 18 hasta los 25”.