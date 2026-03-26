Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, ha explicado en ‘En boca de todos’ los motivos de la actriz para no querer declarar en este momento

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Elisa Mouliaá pide no declarar y aplazar el juicio porque está de baja por ansiedad. Una información que ha explicado con detalles Alfredo Arrién, su abogado, en directo en ‘En boca de todos’ y que parece contradecirse con las últimas apariciones públicas de la actriz.

El próximo viernes 27 de marzo, la actriz Elisa Mouliaá tiene que acudir al Juzgado a declarar por el caso de Iñigo Errejón y su defensa ha pedido que se aplace la declaración de la actriz alegando que se encuentra de baja psiquiátrica. Una petición que parece chocar con la actividad de Mouliaá en redes sociales y con sus últimas apariciones públicas, entre las que se encuentra una entrevista para un podcast en la que describe al político como: “Una persona más fría y cero empática, rasgos claros de la psicopatía”.

Ante la petición de la actriz, un médico forense podría ir a casa de la actriz para comprobar que no está en condiciones de asistir o solicitar una declaración telemática. “No es lo mismo, esto es un procedimiento judicial… Esto puede desatar una cadena de ataques de pánico, de ansiedad… En una baja psiquiátrica, no es lo mismo ir a hacer una chorrada, cantar una canción que hacer una declaración como investigado…”, ha intentado explicar Alfredo Arrién, su abogado. Además, ha aclarado que el podcast se grabó hace unas semanas.

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense: “Retrasar la declaración puede aumentar el traume”

José Carlos Fuertes, psiquiatra forense, ha explicado cómo debería ser el tratamiento a seguir por una persona que se encuentra de baja por ansiedad y ha recomendado que la declaración se produzca lo antes posible para rebajar el trauma y la ansiedad: “No es aconsejable dar entrevistas, a menos que su terapeuta le recomiende que eso le puede ayudar… Normalmente una persona con una baja psiquiátrica tiene que llevar una medicación, una terapia y una vida tranquila… Yo lo desaconsejaría, cuanto más tarde, más aumenta el trauma… Yo recomendaría una vídeoconferencia, estamos retrasando un hecho que se va a producir y que produce ansiedad…”.

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