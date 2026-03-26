La cantante colombiana tiene previsto realizar 9 conciertos en la Comunidad de Madrid los próximos meses de septiembre y octubre, y el Gobierno habla de la falta de seguridad del recinto

El colectivo trans responde a la ‘cuñadeces’ de Santiago Segura: “Eso es fraude de ley”

Compartir







Tan solo uno días después de confirmarse que Shakira dará hasta 9 conciertos en la capital y que se anunciará la creación de un estadio que lleva su nombre, la Comunidad de Madrid y el gobierno de Sánchez han vuelto a entrar en un enfrentamiento debido a la seguridad de las instalaciones en las que se pretenden reunir a 300.000 personas.

Sharika ha provocado un auténtico terremoto político entre el gobierno de Pedro Sánchez y la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, quién está convencida de que: “Están intentando apagando nuestra luz”, y que el gobierno está haciendo un boicot a los 9 conciertos que la cantante colombiana tiene planeados en la capital. La presidenta es tajante y asegura que la inseguridad del recinto de la que habla el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no es cierta: “Tienen que tomarse muy en serio la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid”.

La comunidad y el ayuntamiento respalda la viabilidad del recinto para albergar a las 300.000 personas que acudirán a los conciertos. Mientras que el delegado insiste en que recuerden lo que ya ha sucedido en ese mismo recinto: “Es una ratonera, lo vimos en el concierto de Harry Styles”. PP y PSOE vuelven a vivir un encontronazo político, mientras que Shakira decide ampliar el número de sus conciertos, dispuesta a hacer historia en la capital.

¿Cómo será el ‘Estadio Shakira’?

En España, está previsto que se lleve a cabo un 'Estadio Shakira', que tendrá lugar en el Iberdrola Music, donde acogerán conciertos, exposiciones, charlas y más con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Ese estadio estará diseñado exclusivamente para su residencia. Tendrá capacidad para unas 50.000 personas por noche y contará con tecnología de última generación en sonido, visibilidad y experiencia inmersiva.

En este sentido, 'Es Latina' será una experiencia que durará 12 horas por cada concierto. Desde el mediodía hasta las 12 de la noche que termine el espectáculo.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ