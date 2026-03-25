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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha lanzado un contundente mensaje en 'Todo es mentira' por la polémica con el Ayuntamiento de la capital ante los nueve conciertos de Shakira en la ciudad, en el Iberdrola Music: “es una ratonera”, en referencia al recinto y su entorno, cuestionando abiertamente la seguridad de los eventos. Según ha explicado, la oposición no responde a una confrontación política, sino a un “llamamiento a la responsabilidad”.

Francisco Martín insiste en que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid ya habían reconocido en años anteriores que este espacio no es adecuado para acoger eventos de “fenómeno fan”, es decir, conciertos masivos con entrada y salida simultánea de miles de personas, a diferencia de los festivales, donde el flujo de asistentes es más escalonado. En este caso, advierte de que los conciertos de Shakira concentrarían grandes multitudes en un corto periodo de tiempo, lo que complica la gestión de la seguridad.

"No ha cambiado nada"

Uno de los puntos más criticados por Martín es el cambio de criterio del Ayuntamiento de Madrid. Asegura que no ha habido mejoras en el entorno del Iberdrola Music: “Sin que haya cambiado nada”, recalca, denunciando que se ha pasado de cancelar eventos similares a autorizarlos en las mismas condiciones.

El delegado recuerda lo ocurrido en el concierto de Harry Styles, donde ya se evidenciaron problemas de seguridad. Tras aquel evento, el Ayuntamiento decidió cancelar la programación de conciertos de gran formato en ese espacio. Sin embargo, Martín advierte de que las condiciones siguen siendo prácticamente idénticas a las de entonces.

La situación del recinto: mal comunicado y rodeado de carreteras

La principal preocupación gira en torno a la ubicación del recinto, rodeado de grandes vías como la M-45 y con importantes carencias en transporte público e infraestructuras peatonales: “No hay boca de metro, no hay pasos adecuados para cruzar y las personas tendrían que deambular por la zona tras el concierto”, explica. Una situación que, según denuncia, ya se vivió anteriormente y que podría repetirse si no se actúa.