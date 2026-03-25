Lara Guerra 25 MAR 2026 - 17:58h.

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Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar si es una practica habitual colocar una imagen de un presidente de otros país en los misiles como agradecimiento. Asimismo, el general analiza el objetivo de la colocación de la fotografía de Pedro Sánchez y Donald Trump.

En primer lugar, el general asegura que "esto no es una practica habitual. En todo conflicto hay una campaña de desinformación sistematizada y creo que forma parte de una campaña iraní para dividir a los que están al otro lado. España está en lado occidental, en el de Estados Unidos, en el de los europeos, no es que defienda la guerra; está en contra pero nuestro aliado es Estados Unidos".

Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada: "Trump sabe que ha cometido un error político y geopolítico"

Por otro lado, Miguel Ángel Ballesteros deja claro que el objetivo de los iraníes no es aclamar la actitud de Pedro Sánchez sino que tiene un trasfondo: "Lo que hace Irán es buscar los resquicios, las agencias para dividir a los contrarios y generar mayor malestar, y contribuir a esa finalidad de la campaña de desinformación que es normal en todas las guerras. Hay que preguntarse a quién beneficia".

Por último, dejando a un lado la practica de la colocación de imágenes en bombas, el general de brigada se posiciona en las decisiones que ha tomado Donald Trump sobre la guerra: "Estados Unidos ha decidido unilateralmente llevar a cabo esta guerra. Estoy convencido de que Donald Trump a estas alturas sabe que ha cometido un error político, geopolítico y geoestratégico. Los iraníes quieren dividirnos más y eso es clave"