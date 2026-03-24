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En 'Todo es mentira' reciben a Susana Díaz, quien asegura encontrarse "prudente" porque en el programa ha visto a un Risto Mejide "especialmente ácido". Y es que la expresidenta de la Junta de Andalucía viene a comentar la candidatura de María Jesús Montero tras escuchar la particular campaña política que el programa le tenía preparada a la vicepresidenta del Gobierno: "Soy como Echenique en estas cosas. Cuanto más se meten conmigo pues más me río del tema".

Según se comenta, "Montero podría alcanzar el mayor fracaso del socialismo andaluz de la historia", algo sobre lo que le ha preguntado el presentador a su colaboradora. "Las elecciones las carga el diablo. Uno sabe cómo entra pero nunca se hace una idea de cómo puede salir entonces que nadie venda la piel del oso antes de cazarla porque queda todavía y el PSOE andaluz es mucho PSOE andaluz".

"Ah, ¿tú le ves posibilidades?", reacciona Risto Mejide sin imaginarse cuál iba a ser la respuesta de Susana Díaz.

La respuesta de Susana Díaz y el comentario de Margallo desatan la risa

La respuesta a dicha pregunta no es otra que "yo creo que ella tiene ganas". Una consideración que desata la carcajada incontrolable de Risto Mejide y sus colaboradores, entre ellos José Manuel García-Margallo, quien comenta: "Es lo más cruel que he escuchado en mi vida".

"No me lleves a tu terreno que no es verdad. Está con ganas, tiene fuerza y Andalucía no tiene nada que ver con otros territorios de España", señala la senadora socialista.