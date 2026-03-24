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Al ser un programa en directo, Risto Mejide recuerda al volver de publicidad que en 'Todo es mentira' "van pasando cosas". Por eso, revela a la audiencia que una espectadora les ha escrito "muy enfadada" por un motivo: "Está harta del botón de risa enlatada".

Esto lleva al presentador a preguntarle directamente y bromeando al público, presente en plató, algo: "¿Qué pasa que parecéis un botón de risa enlatada?, vamos a ver. Hombre, ¿qué es esto?".

A una de las asistentes se le puede escuchar cómo a los lejos niega rotundamente esta afirmación. "¿Cómo van a ser risa enlatada? Hombre, gente de carne y hueso". Esto no quita que "hay días que ríen con menos ganas", señala el presentador, pero eso no significa que sean enlatadas.