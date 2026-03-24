Risto Mejide responde al mensaje de una espectadora "muy enfadada" y desmonta su queja en directo: "¿Qué es esto?"
El presentador hace un inciso en el programa para leer el mensaje de una espectadora que acaba de recibir para desmontarlo en directo
El mensaje de Risto Mejide antes de entrar en el Congreso de los Diputados: "Es una cuestión importante, hay que reivindicarlo"
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Al ser un programa en directo, Risto Mejide recuerda al volver de publicidad que en 'Todo es mentira' "van pasando cosas". Por eso, revela a la audiencia que una espectadora les ha escrito "muy enfadada" por un motivo: "Está harta del botón de risa enlatada".
Esto lleva al presentador a preguntarle directamente y bromeando al público, presente en plató, algo: "¿Qué pasa que parecéis un botón de risa enlatada?, vamos a ver. Hombre, ¿qué es esto?".
A una de las asistentes se le puede escuchar cómo a los lejos niega rotundamente esta afirmación. "¿Cómo van a ser risa enlatada? Hombre, gente de carne y hueso". Esto no quita que "hay días que ríen con menos ganas", señala el presentador, pero eso no significa que sean enlatadas.