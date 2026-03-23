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Nuevo choque político tras unas polémicas declaraciones de un diputado del Partido Popular sobre varios ministros vinculados a Sumar. El comentario de Jaime de los Santos, en el que hacía referencia a una supuesta “falta de aseo personal e intelectual” de figuras como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García, ha provocado una contundente respuesta por parte de Pablo Echenique en 'Todo es mentira'.

Durante su intervención, Echenique no ha dudado en calificar el discurso como “clasista” y ha criticado duramente el tono empleado por el dirigente popular: “Se nota el clasismo a la legua”, ha afirmado, cuestionando además que el diputado no comprenda lo que supuso el Movimiento 15M.

"Pensará que todo el mundo es pijo como él"

El portavoz de Podemos ha reivindicado el 15M: “En las plazas estaba toda España, no un puñado de hippies”, ha subrayado, en respuesta a la descripción despectiva realizada por el diputado del PP. Echenique ha ido más allá, acusando al político de “reducir a su propio pueblo” a una caricatura ofensiva: “Pensará que todo el mundo es pijo como él, pero en España hay millones de personas de clase trabajadora”, ha añadido.

Críticas a la dirección del PP

Más allá del comentario concreto, el dirigente ha puesto el foco en la decisión del Partido Popular de dar visibilidad a este tipo de discursos. En ese sentido, ha señalado directamente a la dirección del partido, encabezada en el Congreso por Cuca Gamarra, que previamente había restado importancia a la polémica calificándola de “chascarrillos”.

Para Echenique, no se trata de un desliz individual, sino de una estrategia política: “Es una decisión de la ejecutiva del PP que este sea su discurso oficial”, ha sentenciado, elevando el tono de la confrontación entre ambas formaciones.