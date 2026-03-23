La respuesta de Pablo Echenique a un diputado del PP tras sus declaraciones sobre la "falta de aseo" de los ministros de Sumar: "Es clasista"
Pablo Echenique, contundente tras las polémicas declaraciones del diputado del PP
Echenique afirma que la posición de Podemos de "salirse de la OTAN" no ha sido condicionante para aprobar las ayudas anticrisis y desvela su voto
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Nuevo choque político tras unas polémicas declaraciones de un diputado del Partido Popular sobre varios ministros vinculados a Sumar. El comentario de Jaime de los Santos, en el que hacía referencia a una supuesta “falta de aseo personal e intelectual” de figuras como Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García, ha provocado una contundente respuesta por parte de Pablo Echenique en 'Todo es mentira'.
Durante su intervención, Echenique no ha dudado en calificar el discurso como “clasista” y ha criticado duramente el tono empleado por el dirigente popular: “Se nota el clasismo a la legua”, ha afirmado, cuestionando además que el diputado no comprenda lo que supuso el Movimiento 15M.
"Pensará que todo el mundo es pijo como él"
El portavoz de Podemos ha reivindicado el 15M: “En las plazas estaba toda España, no un puñado de hippies”, ha subrayado, en respuesta a la descripción despectiva realizada por el diputado del PP. Echenique ha ido más allá, acusando al político de “reducir a su propio pueblo” a una caricatura ofensiva: “Pensará que todo el mundo es pijo como él, pero en España hay millones de personas de clase trabajadora”, ha añadido.
Críticas a la dirección del PP
Más allá del comentario concreto, el dirigente ha puesto el foco en la decisión del Partido Popular de dar visibilidad a este tipo de discursos. En ese sentido, ha señalado directamente a la dirección del partido, encabezada en el Congreso por Cuca Gamarra, que previamente había restado importancia a la polémica calificándola de “chascarrillos”.
Para Echenique, no se trata de un desliz individual, sino de una estrategia política: “Es una decisión de la ejecutiva del PP que este sea su discurso oficial”, ha sentenciado, elevando el tono de la confrontación entre ambas formaciones.