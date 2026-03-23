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El aparente giro de Donald Trump en su estrategia hacia Irán en las últimas 48 horas no responde a una retirada definitiva, sino a lo que expertos califican como una “pausa táctica” dentro de una escalada aún abierta.

Así lo ha explicado la analista de Oriente Medio, Susana Mangana, en una entrevista en 'Todo es mentira', donde ha subrayado que la amenaza militar sigue vigente: “No es una desescalada, es una medida de coerción diplomática”, comenzaba.

Según Mangana, detrás de este movimiento hay una combinación de factores. Por un lado, las fuertes presiones de aliados clave de Washington en la región, especialmente las monarquías del Golfo, preocupadas por una posible represalia iraní que afectaría directamente a su estabilidad. A esto se suma la situación de Israel, actor central en el conflicto y también expuesto a una escalada.

Mangana: "Quiere llevar al enemigo al límite"

Pero no solo la geopolítica influye, pues la experta apunta también al impacto económico inmediato: la amenaza de conflicto disparó el precio del petróleo y sacudió los mercados financieros. Tras el anuncio de Trump en su red social, las bolsas reaccionaron inicialmente con optimismo, aunque la negativa iraní a ceder volvió a generar incertidumbre.

Mangana sugiere que el expresidente estadounidense podría estar aplicando una estrategia ya conocida en su historial: “llevar al enemigo al límite” para forzar una negociación más favorable, una táctica que utilizó anteriormente en episodios como el de Corea del Norte.

Una estrategia para "ganar tiempo"

Sin embargo, también advierte de los riesgos: “La escalada puede llegar a un punto de no retorno”. En este contexto, la pausa anunciada podría ser un intento de “ganar tiempo” y recuperar el control de una situación que, según la analista, comenzaba a desbordarse tanto para Estados Unidos como para Israel. Por ahora, el conflicto sigue lejos de resolverse y la incertidumbre continúa marcando el pulso tanto político como económico a nivel global.