Lara Guerra 20 MAR 2026 - 20:02h.

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Carlos Folchi, presidente de la Asociación de transportistas, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para hacer una valoración en nombre de su sector sobre las medidas anticrisis del Gobierno de España para paliar la guerra.

En primer lugar, Folchi confiesa que las medidas les resultan insuficientes: "Nos parece que el decreto que ha presentado el Gobierno esta mañana es muy poco ambicioso y se queda lejos de lo que le habíamos planteado al Ministro de Transportes. El incremento del precio del combustible ya había sido un 32 y ahora ha seguido subiendo y el de combustible ha llegado hasta el 40% por lo que la bonificación de 20 céntimos se queda muy lejos".

Asimismo, el presidente de la Asociación hace una comparativa con la guerra de Ucrania: "En el año 2023 vivimos una crisis con la guerra de Ucrania y se aprobó la bonificación igual, y ahí estaba 30 céntimos más bajo de lo que está hoy; con lo cual los 20 céntimos no cubren esas necesidades del sector que son difíciles. Nosotros habíamos propuesto un paquete de ayudas, que queda pendiente por ver el texto del Real Decreto; pedimos que fueran 25 céntimos la bonificación y ayudas directas de vehículos pesados de 1.500 euros y para ligeros 700 euros".

Carlos Folchi: "Muchos trabajadores pasen a sueldos mileuristas o estén entrando en pérdidas"

Por otro lado, Carlos explica que llevan "ya tres semanas generando una situación de altísimos costes y no se puede trasladar a nuestros clientes. El sector lo componen autónomos y si cogemos a las pymes y micropymes con hasta 5 vehículos es el 80% del sector. Esto nos genera dificultades para trasladarles estos incrementos porque el operador al ser más capaz impone sus condiciones; por eso es tan importante esta ayuda".

Por último, detalla los impactos económicos que están sufriendo: "El impacto más grave es que tenemos operaciones en la que los transportistas renuncian a hacerla porque los 50 céntimos les provocan pérdidas. Rellenar un depósito de un camión pesado antes suponía un coste de 1.500 euros, ahora llega a los 2.000; para un autónomo o micropyme, que es un coste semanal lo tiene que asumir. Probablemente muchos trabajadores pasen a sueldos mileuristas o estén entrando en pérdidas".