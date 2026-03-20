Lara Guerra 20 MAR 2026 - 16:51h.

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Tesh Sidi, diputada de SUMAR, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar todos los detalles de la reunión en el Congreso de los Diputados en la que se ha hablado de las medidas del decreto anticrisis. En ella, la diputada asegura que Yolanda Díaz ha convencido in extremis a Sánchez de sacar adelante las medidas que plantean. En mitad de la entrevista, Esperanza Aguirre reclamaba la falta de rapidez para emitir unas medidas, algo que ha derivado en un rifi rafe con la diputada al ser acusada de ser la responsable de la falta de vivienda.

Esperanza Aguirre, que se encuentra como colaboradora de la nueva entrega del programa reclama que estos cambios no se hayan ejecutado antes: "Se ha tirado 20 días sin hacer lo que ha hecho Italia, Portugal, Polonia, los países europeos todos han quitado el IVA de la energía, no solo de los combustibles; también de la luz y el gas. Aquí nos hemos tirado 20 días pensando mientras María Jesús Montero recaudando a mano abierta".

Esperanza Aguirre: "No se puede tardar 30 años en construir viviendas"

Ante esto, la diputada comenta que "no sé cuantos de la mesa están viviendo de alquiler. El debate reside en que la gente no tiene dinero porque se va todo al alquiler y Esperanza decía que no tiene que ver con la crisis en la que estamos cuando ha sido ella misma la que liberó al mercado muchas viviendas públicas de protección en Madrid al mercado y por eso estamos jodidos porque no tenemos viviendas de protección oficial", a lo que Esperanza le contesta un tajante: "¿Pero qué dices? Te equivocas, no te voy a decir que mientes, pero te equivocas".

Asimismo, Tesh deja claro que arrastran el problema de la vivienda desde su gobierno: "Hemos heredado los madrileños tus políticas. Las viviendas son carísimas, no me quiero imaginar el que tenga niños y tengan que cambiarse de barrio ni aquellas personas mayores que con su pensión no llegan a final de mes. El problema es estructural", a lo que Aguirre asegura que "no se puede tardar 30 años en construir viviendas