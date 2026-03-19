Tesh Sidi defiende una coalición de izquierdas para las próximos elecciones

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El debate sobre una posible coalición de la izquierda vuelve a escena y, como suele ocurrir, viene cargado de entusiasmo… y de incógnitas. En 'Todo es mentira', Tesh Sidi ha puesto el foco en lo que considera el elemento clave para que esa unidad prospere: el realismo: “La unidad la pide la ciudadanía, pero también requiere una dosis de realismo”, señaló, dejando claro que el problema no es tanto el deseo de unirse como las condiciones para hacerlo.

Sidi planteó directamente el principal obstáculo: el papel de Gabriel Rufián y de Esquerra Republicana de Catalunya dentro de esa hipotética alianza. Según explicó, la formación independentista ya ha dejado claro que quiere presentarse en solitario en las cuatro provincias catalanas. Y ahí surge el conflicto: ¿está dispuesta ERC a renunciar a ese planteamiento para facilitar una candidatura conjunta?

"Ahí está el debate"

Pese a las dificultades, Sidi recordó que esa unidad ya existe en la práctica parlamentaria. En el Congreso de los Diputados, las fuerzas progresistas e independentistas votan juntas en muchas iniciativas, especialmente en aquellas relacionadas con la clase trabajadora. Sin embargo, trasladar esa cooperación a una candidatura única es otro asunto muy distinto. “Ahí está la incógnita y el debate”, resumió.

Otro de los elementos que complica el puzzle es el papel de Podemos. Sidi recordó que la formación ya ha situado a Irene Montero como candidata, lo que introduce nuevas tensiones en la negociación política.

Además, dejó caer una cuestión estratégica clave: si Podemos se presentará en territorios donde sus opciones de obtener representación son mínimas, algo que podría fragmentar aún más el voto.

¿Unidad o suma de intereses?

El debate, lejos de resolverse, parece girar en torno a una paradoja: todos hablan de unidad de la izquierda, pero las decisiones necesarias para alcanzarla implican renuncias políticas que pocos parecen dispuestos a asumir. Sidi lo resumió con una reflexión final que apunta al fondo del problema: muchas de las preguntas que rodean esta posible coalición no tienen que ver con los ciudadanos, sino con los propios partidos.