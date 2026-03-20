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Laila Jiménez le pregunta al entrevistado en 'Todo es mentira', el expresidente de Vox en Murcia, sobre la acusación que hizo el partido de "tráfico de influencias" cuando fue destituido. Y es que el político amenazó con denunciarles si no rectificaban.

Sin embargo, la periodista se pregunta por qué al final no tomó medidas legales si al final no se retractaron en sus declaraciones. acusó entonces en ese momento a usted de tráfico de influencias.

"Realmente no es así", aclara José Ángel Antelo. Según informa, "lo primero que dijeron fue que me querían nombrar portavoz nacional de deportes y futurible candidato y que iba a salir tanto Ignacio Garriga como Santiago Abascal a apoyarme en redes sociales".

No obstante, el entrevistado asegura que no quiso salir a dimitir porque se le pasó algo por la mente: "No, si al final voy a dimitir yo antes que Pedro Sánchez". Y es que Antelo tiene claro que "el que dimite en España, más allá de que no dimite nadie, es porque ha hecho algo muy grave" por lo que no quería que sus hijos "pensaran que yo había hecho algo que no estuviera bien".

"Yo no tenía problema con el cese más allá de que estuviera de acuerdo o no. Respetaría la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, pero en este caso no tomó ninguna decisión. Lo que sucedió después en la región de Murcia es que ha habido muchas bajas en la afiliación, también hay concejales que se han ido y hay un malestar que es evidente en un lugar donde había encuestas que nos ponían como primera fuerza o muy cercanos a ser primera fuerza y que a día de hoy, pues ha vuelto a colocar al Partido Popular cerca nuevamente de la mayoría absoluta", contextualiza el expresidente del partido murciano.

Fue a partir de este momento cuando Vox y su dirección, "por desgracia", "utiliza malas artes y suelta bulos a través de los medios de comunicación". Es en este momento cuando reacciona a la información por la que Laila Jiménez le había preguntado.

Antelo se defiende de las acusaciones del partido

La noticia a la que hace referencia la presentadora de 'Todo es mentira' es de la Agencia EFE, la cual "rectificó acto seguido pues ellos mismos informaron de que había sido la dirección del partido y, además, después el Ayuntamiento de Cartagena también informó de que esa información era absolutamente falsa", afirma.

"Por conocer, no conozco ni al concejal de urbanismo de Cartagena, que lo podría conocer, que podría ser amigo mío, pero de verdad yo es que no estoy en esos temas. Además, mis competencias nada tienen que ver con ese tipo de asuntos y mucho menos las de mi mujer", se defiende Antelo.

De hecho, califica de "absolutamente deleznable" que hayan relacionado a su mujer asegurando que la quería beneficiar: "Es algo que no puedo perdonar y que no lo voy a hacer, que metan a mi mujer cuando no tiene absolutamente nada que ver en el ámbito político y absolutamente nada que ver en planes urbanísticos, ni ninguna historia de estas".

"Lo que es triste es que el propio partido no te deje irte bien. Y esto que han contado, pues han hecho lo mismo con Iván, han hecho lo mismo con Macarena, con Javier... En definitiva, siempre hacen unas malas artes para explicar lo inexplicable", concluye el entrevistado.