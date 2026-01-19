Risto Mejide opina sobre el tweet de Santiago Abascal. Una opinión respaldada por el analista político Xavi Domínguez

Risto Mejide se desmarca de las especulaciones sobre la tragedia ferroviaria: "Hay que tener responsabilidad delante de la cámara"

Después de que Risto Mejide abriese el programa de 'Todo es mentira' pidiendo que, de momento, no se busque a los culpables y la política se centre en lo verdaderamente importante que es ayudar a las víctimas, el presentador carga contra un partido político por no llevar a cabo una gestión adecuada: Vox.

La contundente opinión de Risto Mejide sobre la actuación de Santiago Abascal

"Hay gente que no sabe estar a la altura de las circunstancias", adelanta el presentador. Y es que a Risto Mejide le da igual las opiniones que susciten sus declaraciones: "Que me digan lo que sea".

Sin contar el momento en el que ha señalado a "la gente que está donde no debe estar", el presentador no había dicho nada hasta el momento de ningún político. Sin embargo, considera que "hay gente que mejor estaría calladita en estos momentos".

"No es un tema de censura, es un tema de respeto a las víctimas", puntualiza. Risto Mejide se refiere a Vox pues "no solo no ha suspendido su agenda, sino que además Santiago Abascal ha aprovechado el accidente para cargar contra el Gobierno una vez más en su cuenta de 'X', cosa que puede hacer cualquier otro día y seguramente lo hace".

Por lo que opina tajante: "Yo qué queréis que os diga, lo veo totalmente fuera de lugar, hoy". Una opinión a la que se une el analista político, Xavi Domínguez: "Yo voy a utilizar una palabra que está en el diccionario, lo que ha hecho es mezquino. Yo creo que tiene muchos días para poder hacerlo, seguramente argumentos no le faltarán, pero es que no es el momento. Es una mezquindad y además el tono en el que lo hace, el lenguaje en el que lo hace: No se baja del caballo electoral, no entiende la situación del país. La verdad, si quiere ser presidente, tiene mucho que mejorar. Esto está muy bien para la campaña y para alentar a las tropas, pero es una mezquindad la redacción de este tuit".