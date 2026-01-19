El motivo por el que Risto Mejide se niega a exponer cuál de las tres posibles explicaciones al accidente ferroviario es válido para él

Este 19 de enero, 'Todo es mentira' arranca pero con un contenido sobre el que no les gustaría haber tenido que hacer ningún programa: el accidente ferroviario de Adamuz. Un programa en el que irán desgranando la última hora, "minuto a minuto", pero, sobre todo, siendo "fieles a los datos y a los hechos", señala su presentador.

Y es que, como a muchos, Risto Mejide confiesa llevar horas "recibiendo todo tipo de mensajes, muchos de ellos muy confusos. Mensajes que algunos alientan a la incertidumbre en estos momentos, a la búsqueda de culpables...". Eso no significa que no haya que buscarlos, puntualiza, pero en este momento en el que "todavía se están contabilizando los muertos" y "todavía estamos buscando entre esos desaparecidos".

Por esta razón, pide un favor a cualquiera que intervenga en el programa de hoy: "Ahora mismo la prioridad debe ser atender a las víctimas y conocer la verdad". Aunque el equipo no puede y no debe trasladarse con las víctimas pues así lo han recomendado los servicios de emergencia, 'Todo es mentira' decide aportar su granito de arena "contando lo que sabemos en estos momentos".

Es en este momento en el que Risto Mejide expone las tres posibles explicaciones a esta tragedia ferroviaria y muestra públicamente cuál es su opinión al respecto.

La opinión de Risto Mejide sobre las tres explicaciones al accidente

Tal y como señala el presentador, "obviamente algo ha fallado para que se produzca un siniestro de esta magnitud" aunque, como ha dicho el ministro, "se trata de un hecho extraño por infrecuente". Sin embargo, lo que "no se le escapa a nadie que tenga sentido común" es que "hay tres posibilidades", siendo la primera de ellas un fallo de la vida. No obstante, esto le parece al ministro de Transportes, Óscar Puente, algo "poco probable" pues se invirtieron 700 millones y está "completamente renovada".

La segunda posibilidad es "un fallo del tren", lo cual "tampoco parece tener mucho sentido" por un motivo: "La última revisión del convoy descarrilado tuvo lugar hace apenas cuatro días y el vehículo era bastante nuevo, era de 2022". Si esa revisión no se hizo bien, "lo sabremos", señala Risto Mejide.

Por último, la tercera opción es que podría tratarse "un fallo humano", algo que también ha sido "prácticamente descartado por el propio presidente de Renfe". "Este es un tramo de vía que está limitado a 250. El registro de los trenes ya ha dicho que la velocidad de uno era 205 y el otro 210. Es decir, no era un problema de exceso de velocidad", apunta Álvaro Fernández Heredia, añadiendo que existe un sistema de señalización que, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera.

"¿Sabéis cuál es la válida para mí? Da igual, da igual. Primero, porque yo no soy ningún experto. Segundo, porque ni siquiera los expertos están ahora mismo con una de las tres posibilidades apostando por una de ellas. Y tercero, insisto, estamos todavía contabilizando los muertos. Creo que hay que tener una cierta responsabilidad también cuando se pone uno delante de una cámara para dar según qué informaciones, así que da igual. Lo que piense para mí, yo me lo guardo ahora mismo", opina tajante Risto Mejide.

Risto Mejide responde a la crítica de un tuitero: "No te has enterado de nada"

Al volver de publicidad, Risto Mejide hace un inciso para aclarar que cuando se refiere a la responsabilidad, no solo se refiere a las personas que están en un medio de comunicación pues también la tenemos cuando tuiteamos o cuando ponemos algo en Instagram: "Yo es que creo que hay que apelar un poco a la responsabilidad de todo el mundo".

"No puede ser que un tipo que, además se esconde detrás de un @feotedecara, esté diciendo 'Risto no quiere señalar hoy al responsable del accidente, no porque sea socialista, pero por lo que sea dices'. Tío, o sea, no te has enterado de nada", reclama el presentador.

Y, aunque un psicólogo le recomienda no dar publicidad negativa a este tipo de mensajes, Risto Mejide responde: "Tienes razón, venga, voy a controlarme. Perdonadme, pero es que hoy no es el día. Además es que este caballero no ve ni el programa porque es que no paramos de darle a Óscar Puente, al Gobierno, a Zaragoza cuando viene también. Estamos continuamente, sobran los días. Hoy no es el día, señores, entiéndanlo ya de una puñetera vez".