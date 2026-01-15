Laila Jiménez analiza la comparecencia de los representantes de Dinamarca

Las relaciones entre Estados Unidos y Groenlandia han generado tensión en los últimos años debido al creciente interés estratégico de Washington en la isla ártica. La ubicación geográfica de Groenlandia, clave para la defensa y el control del Ártico, así como el acceso a recursos naturales, ha reforzado la presencia militar y política estadounidense.

Sin embargo, estas acciones han despertado inquietud tanto en el gobierno groenlandés como en Dinamarca, que reclaman respeto a su soberanía y mayor participación en las decisiones. El debate refleja la creciente competencia geopolítica en el Ártico y el delicado equilibrio entre seguridad, autonomía y cooperación internacional.

Ante esta posibilidad, el gobierno de Dinamarca se ha reunido con las autoridades del país norteamericano para solucionar el conflicto, pero ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido en el plató de 'Todo es mentira'.

"Tu puedes decir lo que quieras, negociar lo que quieras o sentarte hasta con Trump, pero lo que no tiene pase es salir y comparecer con una mesa camilla como la que han sacado. ¿De dónde lo han sacado?", decía el presentador, Risto Mejide. Tal ha sido el revuelo que se ha formado en el programa que lo han llegado a comparar con una mesa de cóctel de una boda: "Ahí le van a sacar unos canapés", bromeaba Pere Aznar.

"No se puede ser cutre"

La comparecencia ha sido analizada por los colaboradores del programa: "No se puede ser cutre", decía Risto. Por su parte, Laila Jiménez ha afirmado que no les han dado una sala interior en la Casa Blanca, lo que supone un gesto claro por parte de Estados Unidos: "Esto dice mucho", afirmaba.