La abogada Paula Fraga carga contra Ana Obregón por sus declaraciones en el especial de '¡De viernes!' sobre Julio Iglesias

Tras escuchar las declaraciones que dio Ana Obregón en el especial de '¡De viernes!' sobre Julio Iglesias, la abogada y columnista Paula Fraga da su contundente opinión al respecto. Y es que, la colaboradora de 'Todo es mentira' empieza a pensar que "Ana Obregón tiene opiniones ciertamente desequilibradas".

Un pensamiento motivado por "hacer esas bromas respecto a un tema tan serio como la violencia sexual", además de su histórico de "declaraciones nefastas" y "el ejemplo que está dando también con todo el tema de su hija, nieta y el tema de los vientres de alquiler". Todo ello le lleva a una conclusión: "Creo que tristemente se está convirtiendo en una voz en contra de los derechos de las mujeres".

Paula Fraga desmonta el argumento de Ana Obregón

Y es que, tal y como recuerda Risto Mejide, Ana Obregón utilizó un argumento para defender a Julio Iglesias que "no es la primera vez que lo escuchamos" y ese es que "podría tener la mujer que quiera porque tiene dinero". "Eso es otro de los mitos que hay sobre sobre el tema de la violencia sexual y lo cierto es que no hay un perfil de víctima, ni de victimario o agresor en violencia sexual y en violencia de género", desmonta la abogada.

Además, la colaboradora asegura que "no es una cuestión de dinero, ni muchísimo menos" ya que en la violencia sexual "sobre todo es un ejercicio de poder del hombre sobre la mujer": "Por eso es que da exactamente igual el poder económico o cualquier tipo de circunstancia". "Realmente lo que hay detrás en la inmensa mayoría de casos en los que un hombre agrede a la mujer es ese ejercicio de poder de 'Tú eres mía, puede hacer contigo lo que quiera'. O sea, no hay un perfil criminológico del agresor, entonces no son más que mitos".