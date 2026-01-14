Ángel Fernández, único periodista dominicano que entrevistó a Julio Iglesias en el país, defiende el cantante con un argumento que Aurelio Manzano le rebate

Miguel Ángel Pastor, exjefe de prensa de Julio Iglesias, sorprendido por las denuncias al cantante: "Lo han hecho por intereses económicos"

Ángel Fernández es el único periodista de República Dominicana que pudo entrevistar a nivel radial a Julio Iglesias y hoy, en 'Todo es mentira', asegura que están "en shock": "No creemos nada de esto". Y es que, según apunta en su intervención, "Punta Cana es lo que es hoy gracias a varios hoteleros y varias figuras, entre ellos Julio Iglesias", es decir, gracias al cantante se convirtió en "uno de los lugares turísticos que todo el mundo quiere venir a conocer".

Siendo esto un hecho "inapelable", tal y como apunta Risto Mejide, el presentador le pregunta si es consciente de que Julio Iglesias podría tener "una cara B". Sin embargo, esto le parece imposible al periodista por un argumento que da en el programa.

El argumento de Ángel Fernández por el que Julio Iglesias es inocente

Según afirma el periodista, República Dominicana es "uno de los países que más condena el abuso sexual, inclusive cualquier maltrato a la mujer". De hecho, asegura que sus leyes "son demasiados estrictas". Tanto es así que, según explica, "el solo hecho de pasarle la mano a una mujer sin su consentimiento te lleva a ti a tener una condena de cárcel en la República Dominicana".

Por este motivo, a Ángel Fernández le parece "increíble" "sabiendo ella cómo son las leyes dominicanas, primero no haya acudido a un Tribunal de la República Dominicana para ponerle esa querella", una información que han investigado los periodistas del país: "Hasta el momento en la República Dominicana no existe ninguna querella contra Julio Iglesias".

"A nosotros nos resulta increíble que cinco años después de los hechos y en otro país diga lo que realmente pasó", insiste. Y es que, según confiesa el periodista, en República Dominicana "han caído presos jueces, diputados, senadores... por el solo hecho de hablarle mal a una mujer". No obstante, el colaborador Aurelio Manzano no le compra el argumento y abre un debate con el periodista en el programa.

Aurelio Manzano rebate al periodista "como latino"

"Yo también, como latino, conozco perfectamente cómo funciona la cosa", interrumpe Aurelio Manzano. Motivo por el cual le responde: "Tú sabes perfectamente Ángel que no es lo mismo que ocurra un acto delictivo entre dos personas normales en República Dominicana que si uno de los integrantes es Julio Iglesias o alguno de los más poderosos de Santo Domingo. Es decir, el trato no es igual y tú lo sabes perfectamente".

Sin embargo, el periodista no desiste: "Esas personas no tienen derecho porque sabe bien que aquí la ley dominicana es muy fuerte. Yo defiendo la ley Dominicana, soy periodista".