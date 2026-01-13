Miguel Ángel Pastor explica por qué cree que las denuncias a Julio Iglesias están motivadas por intereses económicos

Risto Mejide se pronuncia sobre la denuncia a Julio Iglesias por presunta trata y agresión sexual: "Es una noticia absolutamente devastadora"

Al descolgar la llamada en 'Todo es mentira', el que fue jefe de prensa de Julio Iglesias durante tres años, Miguel Ángel Pastor, confiesa estar "muy sorprendido por todo lo que está ocurriendo". Y es que, según señala, "nadie se lo esperaba" pues en el tiempo en el que trabajó con él nunca le llegó ninguna queja, denuncia o comportamiento comentable: "Al contrario. Siempre he tenido muy claro no solo yo, sino todo el entorno de Julio, que siempre ha sido una persona que ha tratado a las mujeres con absoluta normalidad, con cariño y con afecto".

Teniendo en cuenta su versión, insiste: "Una denuncia de ese tipo es sorprendente para cualquiera de las personas que conocemos a Julio". El exjefe de prensa confiesa haber "leído algo, tampoco demasiado" sobre el relato de las presuntas víctimas y concluye en que le parece "muy, muy grave y muy, muy gordo" sus testimonios.

Miguel Ángel Pastor asegura conocer al cantante, con lo cual declara: "Puedo decir con absoluta tranquilidad que julio es una persona que siempre ha tratado a las mujeres y no solo a las mujeres con las que ha tenido relaciones sentimentales, sino las mujeres con las que ha tratado o que han trabajado para él con absoluta normalidad, con cariño, con respeto y nunca he oído que ninguna de las mujeres que han trabajado con él hayan manifestado el más mínimo rechazo o la más mínima denuncia con respecto a él y ahí sigo".

Aunque, tal y como apunta Risto Mejide, este comportamiento con las mujeres que él define "podría ser de cara a la galería", el exjefe de prensa insiste en su inocencia: "Ahora mismo se lo diría si en privado hubiera escuchado algún tipo de denuncia de este de esta naturaleza, lo diría. Nunca, jamás, jamás, jamás, jamás". Esto hace que Miguel Ángel Pastor tenga unas ligeras sospechas sobre las denuncias.

El argumento de defensa del exjefe de prensa de Julio Iglesias

El no conocer a nadie que haya dicho nada al respecto sobre Julio Iglesias, hace que se susciten ligeras sospechas en su exjefe de prensa: "Yo creo que en el fondo hay un trasfondo, me atrevería a decir que incluso político". Esta sospecha se basa, según apunta, en las denuncias previas a Adolfo Suárez o Plácido Domingo: "A mí no me cabe duda de que está en el principio y el origen de lo que está diciendo sobre él".

"¿Por qué surge eso ahora? Claro que que lo entiendo como algo con un trasfondo político. Claro que sí", insiste. Una sospecha que trata de desmontar Sarah Santaolalla recordando la cantidad de hombres recientemente denunciados en el Partido Socialista por presuntas agresiones sexuales. "Las denuncias contra los miembros del Partido Socialista también tienen un trasfondo político. No estoy hablando de política, al final estamos todos inmersos en una vorágine en la que vale todo y valen, incluso, denuncias de este tipo", argumenta el entrevistado.

"Yo lo que estoy diciendo es que todo esto viene como consecuencia de una gran campaña orquestada políticamente por un lado y, por otro lado, porque hay intereses", añade el exjefe de prensa de Julio Iglesias. Sin embargo, Risto Mejide no entiende qué tipo de interés pueden tener las denunciantes "más allá del del trauma que ahora les queda por vivir".

Al final, Miguel Ángel Pastor niega estar calificando las denuncias de falsas pero, al conocer desde los años 70 a Julio Iglesias, confiesa: "Esto de ahora a mí no me cuadra porque él no es una persona que tenga ninguna necesidad o haya tenido en ningún momento ninguna necesidad en llegar a ese punto".

"Yo denuncio el que detrás de una denuncia de las que se ha producido, siempre hay asesores, abogados y gente que tiene intereses en poder conseguir beneficios económicos. Eso es lo que quiero decir", concluye.