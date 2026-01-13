El presentador de 'Todo es mentira', quien se considera fanático de Julio Iglesias, opina sobre la polémica noticia sobre el cantante

Risto Mejide revela en 'Todo es mentira' el mensaje que le dio un venezolano en el aeropuerto: "Me pasó nada más aterrizar"

Dos denuncias por presunta trata y agresión sexual han llegado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras ser presentadas el pasado 5 de enero por dos antiguas empleadas domésticas de Julio Iglesias.

Risto Mejide, fanático del cantante, escucha las declaraciones de las presuntas víctimas en 'Todo es mentira' publicadas por 'Eldiario.es' y se pronuncia sobre el tema.

"Se me ha caído un mito"

El presentador del programa señala que este día es malo para hacer un programa de humor pues, según confiesa, es "muy fan de Julio Iglesias" y "de su trayectoria". Por lo que este martes, 13 de enero, "es complicado por dos motivos": "Primero, por supuesto, que vaya por delante nuestro apoyo a las víctimas siempre y más en un caso de presunta agresión sexual y, segundo, porque no vamos a dejar de respetar la presunción de inocencia en este caso tampoco. Con lo cual es un equilibrio complicado".

Teniendo esto es cuenta y sabiendo el contenido de las declaraciones de las denunciantes, Risto Mejide tiene una pregunta: "¿Qué hacemos los fans? ¿Qué hacemos toda esa gente a los que nos gusta su música, que tenemos sus discos, que hemos seguido su carrera, que hemos ido a sus conciertos?".

"Estamos hablando del español más grande de todos los tiempos, al menos según mi humilde opinión. 300.000.000 de discos vendidos, conocido en cada rincón del planeta. O sea, tú te vas a Tailandia, pillas un taxi y el taxista conoce a Julio Iglesias. Y hoy nos despertamos con una noticia absolutamente devastadora, sobre todo para esas dos mujeres que son las denunciantes y presuntas víctimas", opina el presentador.

Tan fan es Risto Mejide que, cuando en el programa comentan sobre el comunicado de la editorial que recién ha sacado una biografía sobre el cantante, comenta que fue "una de las mejores". Un comentario que llama la atención de Javier Chicote, quien le pregunta si ha leído más. "Todas. Cuando digo que soy fan, soy fan de verdad. Me he pasado toda la vida diciéndolo, delante de las cámaras también. A mí hoy se me ha caído un mito que todavía estoy asimilando, lo digo enserio. Problema mío, ya lo sé, ya era hora de madurar con estas cosas pero, a veces, separar obra y persona no es tan fácil".

Al igual que a Sarah Santaolalla, el presentador asegura que le cuesta mucho no creerse el testimonio de las presuntas víctimas: "Obviamente tengo que permanecer, como presentador del programa, en la fina línea entre me creo a estas mujeres y, por su puesto, respeto la presunción de inocencia de Julio Iglesias hasta que no se demuestre lo contrario".