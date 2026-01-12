El subdirector de 'El Español' reflexiona sobre las consecuencias que tendría que Donald Trump intervenga en Irán, tal y como ha advertido el mismo

El pasado 11 de enero, el presidente de los Estados Unidos informaba de que las Fuerzas Armadas del país estaban "analizando muy seriamente" intervenir en Irán por la brutal represión sobre la población, quienes llevan casi dos semanas manifestándose en las calles.

Una noticia que han analizado profundamente en el arranque de 'Todo es mentira' sus colaboradores. Entre ellos, Jorge Calabrés advierte sobre la importancia de estas declaraciones y las graves consecuencias que tendría esta intervención sobre la humanidad.

La preocupación de Jorge Calabrés

Sumándose a la afirmación de Risto Mejide, quien se alegra de que "caigan los dictadores y de que estén en la cárcel", refiriéndose a la actuación de Estados Unidos en Venezuela.

Sin embargo, no opina lo mismo sobre este hecho pues "con el caso de Irán, está en juego el mundo" por un motivo: "Es verdad que existe esa bomba nuclear y que está en poder ya de Irán. La tiene creada".

Teniendo en cuenta este dato, la intervención de Donald Trump en el país árabe "podría hacer por saltar por los aires una Guerra Mundial, sobre todo también por lo que significa Irán y por lo que hace en el mapa y en la geopolítica, lo que significa también para Rusia y para otros países y ese enfrentamiento que mantiene con Estados Unidos". Por esta razón, el subdirector de 'El Español' advierte: "Hay que tener cuidado".

Eso no significa que el periodista esté de acuerdo con la represión en el país pues, señala: "Ojalá las revueltas acaben con la teocracia de Irán, ojalá se convierta en un país libre". No obstante, "que Trump asegure que va a actuar no significa que las cosas vayan a mejor, sobre todo cuando se pasa el Derecho Internacional por donde se lo pasa", advierte.

Y es que Trump ha pasado de actuar en Venezuela, a amenazar a hacerlo en Groenlandia y ahora en Irán. "A mi lo que me da miedo es si esto se puede convertir en la Tercera Guerra Mundial o si estamos ya en el último año porque incluso hay vaticinios de que en el 2027 será cuando estalle esa tercera guerra final en los últimos meses de paz que vamos a conocer en el mundo".