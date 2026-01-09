Al hablar sobre la situación de Zapatero, el presentador recuerda una divertida anécdota que vivió con él en su entrevista en el 'Chester'

Uno de los temas del día en 'Todo es mentira' ha sido Zapatero, sobre el que ha dado su opinión Cayetano Martínez de Irujo. A pesar de considerar que es "el principio de todos nuestros males", el duque de Arjona confiesa que le cayó bien cuando le conoció. Algo con lo que coincide Risto Mejide, quien revela en el programa una anécdota con él durante la grabación del 'Chester'.

La valoración que Risto dio a Zapatero de su Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero fue la persona a la que entrevistó "en el primer 'Chester' de la historia", recuerda Risto Mejide. El expresidente de España "también" le cayó bien pero hace una puntualización al equipo de colaboradores: "No es incompatible, tú puedes decir me cae bien. Nos ha pasado aquí con Ábalos que nos cae bien pero, oye, que igual no lo ha hecho bien".

Sin embargo, Cayetano Martínez de Irujo señala una "diferencia clara" con José Luis Ábalos: "Yo te dije en un mensaje 'El mayor caradura que yo había visto en mi vida en televisión'. Pero Zapatero es que te cae bien porque el tío parece buena gente y parece que no rompe un plato". "Pero puede parecerlo y luego romper todos los platos por detrás, que es político", corrige el presentador.

Momento en el que Susana Díaz defiende los triunfos de la legislatura de Zapatero, lo que hace recordar a Risto Mejide una anécdota: "En esa entrevista justamente que, año 2014, él me dijo: '¿Tú cómo me has visto a mí?'. O sea, me pidió que le hiciera una valoración tipo 'Got Talent'".

Una pregunta a la que el presentador le contestó: "Le dije que había dos Zapateros, el de la primera legislatura y el de la segunda. El de la primera legislatura que es exactamente lo que tú has dicho: el del matrimonio homosexual, el que nos libró de una guerra que era absolutamente absurda... Hizo cosas que dices 'Oye, pues está cumpliendo con lo que sería un programa de Gobierno socialdemócrata'... ¿Qué pasó con el segundo Zapatero? Cuando estamos en la Champions League de la economía y nos estábamos hundiendo, cuando nos la empezó a meter doblada...".